Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας

Η Nicole Kidman σε μια σπάνια εμφάνιση με τα φυσικά σγουρά μαλλιά της είναι η απόδειξη πως δεν υπάρχει τίποτα πιο cool από τα φυσικά waves.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 21-08-2025
Vittorio Zunino Celotto/Getty Images/Ideal Image

Τις διακοπές της απολαμβάνει αυτή την περίοδο η Nicole Kidman, η οποία έχει επιλέξει αυτό το καλοκαίρι να αγκαλιάσει ξανά τα φυσικά σγουρά μαλλιά της, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα εργαλεία styling όπως και τις τεχνικές ισιώματος που ταλαιπωρούν αρκετά την τρίχα. Και οι φωτογραφίες που η δημοφιλής ηθοποιός και παραγωγός ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποδεικνύουν πως τα φυσικά waves είναι η πιο cool και ανεπιτήδευτη επιλογή για τους μήνες του καλοκαιριού (και όχι μόνο).

Πιο αναλυτικά, η Kidman εμφανίζεται στο φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της με τις φυσικές λεπτοκομμένες μπούκλες στις οποίες τη γνωρίσαμε τη δεκαετία του '80, απολαμβάνοντας τις βουτιές της στη θάλασσα και τον ήλιο. Με undefined όγκο, αλλά και τη μοναδική υφή που χαρίζει στα μαλλιά το θαλασσινό αλάτι, το hairlook της ίδιας της χάριζε cool και νεανική όψη με άκρως καλοκαιρινή διάθεση.

Σε περίπτωση που έχετε κι εσείς φυσικά σγουρά μαλλιά και τα ισιώνετε συστηματικά, μη διστάσετε να κάνετε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ένα διάλειμμα από το styling, αγκαλιάζοντας με τη σειρά σας την πραγματική υφή τους. Η επαφή με το νερό της θάλασσας θα τους χαρίζει το τέλειο κράτημα και συνολική εικόνα, με εσάς να κερδίζετε χρόνο και ξεγνοιασιά από την καθημερινή τους επιμέλεια. Εφοδιαστείτε φυσικά με τα κατάλληλα προϊόντα για τη φροντίδα τους, δηλαδή ένα αντηλιακό σπρέι μαλλιών που θα τα μαλακώνει, αλλά και μια μάσκα που θα επαναφέρει την ενυδάτωσή τους μετά το λούσιμο.


 

