Post-Vacay Hair | 5 σωτήρια tips για να επαναφέρετε την ενυδάτωση στα μαλλιά σας μετά τις διακοπές

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και πολύωρη αναψυχή στην πισίνα, τα μαλλιά σας πιθανότατα έχουν επηρεαστεί με ευπρόσδεκτες φυσικές ανταύγειες. Όμως η ξηρότητα, το φριζάρισμα, η ψαλίδα και η έλλειψη λάμψης είναι μόλις λίγα από τα στοιχεία που επίσης έπονται των διακοπών, με τον συνδυασμό της ηλιακής ακτινοβολίας, του αλατιού και του χλωρίου να έχει αφυδατώσει για τα καλά την τρίχα, στερώντας της τα φυσικά της έλαια.

Ακολουθούν 5 πρακτικές συμβουλές για να επαναφέρετε την υγεία και την ενυδάτωση στα μαλλιά σας το συντομότερο, για αποτελέσματα που θα σας ενθουσιάσουν.

Εφαρμόστε τακτικά μάσκες ενυδάτωσης

Η αφυδάτωση από τον ήλιο και τη θάλασσα κάνει τις μάσκες βαθιάς ενυδάτωσης απαραίτητες. Επιλέξτε προϊόντα με συστατικά όπως βούτυρο καριτέ, λάδι αργκάν, λάδι καρύδας ή μέλι. Εφαρμόστε μία ή δύο φορές την εβδομάδα και, για καλύτερο αποτέλεσμα, τυλίξτε τα μαλλιά σας με μια ζεστή πετσέτα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Επισκεφθείτε το κομμωτήριο

Ο ήλιος και το αλάτι προκαλούν ψαλίδα και σπάσιμο στις άκρες της τρίχας. Ένα μικρό φρεσκάρισμα στις άκρες ή, αν χρειάζεται, ένα πιο ουσιαστικό κούρεμα, θα δώσει νέα ζωή στα μαλλιά σας και θα βελτιώσει άμεσα την όψη τους.

Αλλάξτε σαμπουάν και μαλακτική επιλέγοντας πιο ενυδατικά προϊόντα

Αν χρησιμοποιείτε σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό ή για όγκο, προτιμήστε τώρα πιο απαλά και ενυδατικά προϊόντα, δίχως θειικά άλατα. Επιλέξτε μαλακτικές κρέμες με έλαια, πρωτεΐνες και ενυδατικά συστατικά όπως η γλυκερίνη ή η αλόη βέρα.

Περιορίστε τη χρήση θερμότητας

Αποφύγετε όσο μπορείτε το πιστολάκι, την πρέσα ισιώματος και το ψαλίδι για μπούκλες. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε πάντα θερμοπροστατευτικό προϊόν πριν από τη χρήση τους. Εναλλακτικά, δοκιμάστε φυσικά χτενίσματα όπως πλεξούδες ή χαλαρούς κότσους.

Εντάξτε στη ρουτίνα σας leave-in προϊόντα και έλαια

Τα leave-in conditioners και τα ελαφριά έλαια όπως το αργκάν, το jojoba ή το marula προσφέρουν ενυδάτωση, προστασία από τη φθορά και μειώνουν το φριζάρισμα. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα σε νωπά ή στεγνά μαλλιά, εστιάζοντας στις άκρες.