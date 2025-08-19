Follow us

Lily Collins | Το χτένισμά της στα γυρίσματα του Emily in Paris είναι η chic πρόταση για κάθε γυναίκα με French bob

Το χτένισμα της Lily Collins που αξίζει να αντιγράψετε για μια stylish εμφάνιση.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 19-08-2025
Amy Sussman/Getty Images

Στη Βενετία βρίσκεται αυτή την περίοδο το cast της σειράς Emily in Paris, όπου και πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας σεζόν της. Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Lily Collins, δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει, χαρίζοντας όπως πάντα απλόχερα έμπνευση μέσα από τα δημιουργικά της outfits, όσο και τα beauty looks που υιοθετεί για χάρη του Netflix sensation που ο κόσμος παρακολουθεί φανατικά εδώ και μερικά χρόνια.

Lily Collins | Το χτένισμά της στα γυρίσματα του Emily in Paris είναι η chic πρόταση για κάθε γυναίκα με French bob

Τρία κομψά χτενίσματα που προσφέρουν εφέ lifting στο πρόσωπο

Σε μια σειρά φωτογραφιών από τα γυρίσματα που ήρθαν στη δημοσιότητα, η Lily Collins υιοθέτησε ένα άκρως ενδιαφέρον χτένισμα που έκλεψε τις εντυπώσεις, το οποίο αποτελεί την τέλεια πρόταση για κάθε γυναίκα με French bob και αποδεικνύει ότι τα κοντά μαλλιά δεν χρειάζεται να περιορίζονται όταν μιλάμε για κομψό styling. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός εμφανίστηκε με τα μαλλιά της μαζεμένα σε ένα απλό half-up, το οποίο και ήταν στερεωμένο με ένα μεταλλικό, ορθογώνιο clip. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο είχαν πιαστεί τα μαλλιά, με τις πλαϊνές τούφες τους να έχουν στριφογυριστεί περίτεχνα, χαρίζοντας επιπλέον οπτικό ενδιαφέρον.

Πιο αναλυτικά, η χωρίστρα για το χτένισμα ήταν επιμελημένη στη μέση του κεφαλιού, διατηρώντας την κορυφή σε sleek χαρακτήρα, με αυτήν την επιλογή να αναδεικνύει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να χαρίζει νεανική πνοή στη συνολική εικόνα.

Meghan Markle | Ο κρυφός συμβολισμός πίσω από τα σύνολά της

Μη διστάσετε να αντιγράψετε το συγκεκριμένο χτένισμα σε πρωινές και βραδινές σας εμφανίσεις, χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα σας αξεσουάρ με μεταλλική υφή για πιο κομψή διάθεση. Εναλλακτικά, επενδύστε σε πιο playful clips που προσομοιάζουν σε λουλούδια ή άλλα αντικείμενα, για καλοκαιρινή διάθεση.

Το χτένισμα της Lily Collins στα γυρίσματα του Emily in Paris 

Lily Collins
Stefano Mazzola/GC Images/Getty Images/ Ideal Image
Lily Collins
Stefano Mazzola/GC Images/Getty Images/Ideal Image
