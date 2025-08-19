Lily Collins | Το χτένισμά της στα γυρίσματα του Emily in Paris είναι η chic πρόταση για κάθε γυναίκα με French bob

Στη Βενετία βρίσκεται αυτή την περίοδο το cast της σειράς Emily in Paris, όπου και πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας σεζόν της. Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Lily Collins, δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει, χαρίζοντας όπως πάντα απλόχερα έμπνευση μέσα από τα δημιουργικά της outfits, όσο και τα beauty looks που υιοθετεί για χάρη του Netflix sensation που ο κόσμος παρακολουθεί φανατικά εδώ και μερικά χρόνια.

Σε μια σειρά φωτογραφιών από τα γυρίσματα που ήρθαν στη δημοσιότητα, η Lily Collins υιοθέτησε ένα άκρως ενδιαφέρον χτένισμα που έκλεψε τις εντυπώσεις, το οποίο αποτελεί την τέλεια πρόταση για κάθε γυναίκα με French bob και αποδεικνύει ότι τα κοντά μαλλιά δεν χρειάζεται να περιορίζονται όταν μιλάμε για κομψό styling. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός εμφανίστηκε με τα μαλλιά της μαζεμένα σε ένα απλό half-up, το οποίο και ήταν στερεωμένο με ένα μεταλλικό, ορθογώνιο clip. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο είχαν πιαστεί τα μαλλιά, με τις πλαϊνές τούφες τους να έχουν στριφογυριστεί περίτεχνα, χαρίζοντας επιπλέον οπτικό ενδιαφέρον.

Πιο αναλυτικά, η χωρίστρα για το χτένισμα ήταν επιμελημένη στη μέση του κεφαλιού, διατηρώντας την κορυφή σε sleek χαρακτήρα, με αυτήν την επιλογή να αναδεικνύει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να χαρίζει νεανική πνοή στη συνολική εικόνα.

Μη διστάσετε να αντιγράψετε το συγκεκριμένο χτένισμα σε πρωινές και βραδινές σας εμφανίσεις, χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα σας αξεσουάρ με μεταλλική υφή για πιο κομψή διάθεση. Εναλλακτικά, επενδύστε σε πιο playful clips που προσομοιάζουν σε λουλούδια ή άλλα αντικείμενα, για καλοκαιρινή διάθεση.

Το χτένισμα της Lily Collins στα γυρίσματα του Emily in Paris

Stefano Mazzola/GC Images/Getty Images/ Ideal Image