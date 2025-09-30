Παντρεύτηκε ο γιος του πρίγκιπα Αλέξανδρου - Στιγμιότυπα από τις δύο βασιλικές τελετές

Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος της Σερβίας, ο νεότερος εγγονός του τελευταίου βασιλιά της χώρας, παντρεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου. Η δρ Vesna Jelić, οδοντίατρος στο επάγγελμα, έγινε και επίσημα σύζυγός του. Τα ευχάριστα νέα επιβεβαίωσε το Παλάτι της Σερβίας την περασμένη εβδομάδα.

Ο 43χρονος πρίγκιπας Αλέξανδρος, είναι ο νεότερος γιος του πρώην πρίγκιπα Αλέξανδρου της Γιουγκοσλαβίας -τώρα διεκδικητής του θρόνου της Σερβίας- και της πρώτης συζύγου του, της πριγκίπισσας Maria da Gloria of Orléans-Braganza.

Και οι δύο παρευρέθηκαν στη χαρούμενη γιορτή, που πραγματοποιήθηκε στο Villamanrique de la Condesa- παρά το διαζύγιό τους το 1985-. Προηγήθηκε μια πολιτική τελετή στο βασιλικό παλάτι του Βελιγραδίου.

Ο συμβολισμός του τόπου που έγινε η θρησκευτική τελετή

Το ζευγάρι επέλεξε ένα πολύ προσωπικό χώρο για την θρησκευτική τελετή του γάμου του. Το Villamanrique de la Condesa ήταν ο τόπος όπου βαφτίστηκαν τόσο ο πρίγκιπας Αλέξανδρος όσο και ο δίδυμος αδελφός του, πρίγκιπας Φίλιππος (με νονούς τους την βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο της Ελλάδας).

Επίσης, οι γονείς τους, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και η πριγκίπισσα Maria da Gloria, παντρεύτηκαν στην ίδια πόλη το 1972.

Η λεπτομέρεια στο bridal look της Vesna Jelić

Για την περίσταση, η νέα πριγκίπισσα επέλεξε ένα σετ διαμαντένια σκουλαρίκια, που είχε φορέσει στο παρελθόν η ετεροθαλής αδελφή του συζύγου της, Doña Sol María de la Blanca de Medina y Orléans-Braganza, στον δικό της βασιλικό γάμο το 2023.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα μετά τη μεγάλη μέρα, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος έγραψε: "Όλη η βασιλική οικογένεια της Σερβίας είναι γεμάτη χαρά που ο γιος μου και η νύφη μου παντρεύτηκαν και ξεκίνησαν ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής τους, αυτό όπου το 'εμείς' γίνεται πιο σημαντικό από το 'εγώ', όπου όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα στη ζωή είναι πολύ καλύτερα και ευκολότερα όταν τα μοιραζόμαστε με τους συντρόφους της ζωής μας. Κάθε χαρά είναι μεγαλύτερη και κάθε δυσκολία είναι ευκολότερη όταν τη μοιραζόμαστε".

Ο πρίγκιπας, ο οποίος γεννήθηκε στο Claridges κατά τη διάρκεια της εξορίας της οικογένειάς του στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και του οποίου ανάδοχος ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ, πρόσθεσε: "Τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία, ευημερία, σεβασμό, αμοιβαία κατανόηση και, πάνω απ' όλα, αγάπη! Η γενιά των Καραγιορτζέβιτς είναι ζωντανή, μεγαλώνει και ανθίζει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μένα από το να το βλέπω αυτό και να μπορώ να το μοιραστώ με τη Vesna και τον Αλέξανδρο, καθώς και με όλη την οικογένειά μας. Είθε ο γάμος τους να είναι ευτυχισμένος, γεμάτος χαρά και ευλογημένος από τον Θεό!".