Follow us

Search

Talita von Fürstenberg | Οι φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ανιψιάς της Marie Chantal και το λευκό φόρεμα που θύμιζε νυφικό

Η Talita von Fürstenberg γιόρτασε μ' ένα πάρτι τον αρραβώνα της με τον Rocco Brignone de Brabant.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
13-09-2025
Astrid Stawiarz/Getty Images for TVF for DVF/Ideal Image

Η Talita von Fürstenberg, εγγονή της διάσημης σχεδιάστριας Diane von Fürstenberg, και ανιψιά της Marie Chantal από την πλευρά της μητέρας της, αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της, Rocco Brignone de Brabant, στις αρχές του Αυγούστου. Τόσο οι θείοι της, Marie Chantal και Παύλος Ντε Γκρες, όσο και τα ξαδέλφια της, Ολυμπία και Αχιλλέας, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να της ευχηθούν δημοσίως, ενώ βεβαίως ήταν παρόντες στον αρραβώνα της. 

Λίγο καιρό μετά την επισημοποίηση του δεσμού της, που μετράει 10 χρόνια, η Talita von Fürstenberg δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από στιγμιότυπα από το πάρτι που ακολούθησε

Τα στιγμιότυπα από το πάρτι αποκαλύπτουν μια ατμόσφαιρα γεμάτη αγάπη. Στην πρώτη φωτογραφία, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί, με το εντυπωσιακό μονόπετρο της Talita να τραβά τα βλέμματα, ενώ σε μια άλλη το ζευγάρι διακρίνεται να κατεβαίνει μια σπειροειδή σκάλα μέσα σε χαμόγελα. Για την περίσταση, η Talita επέλεξε ένα μίνιμαλ λευκό φόρεμα με μεταξωτή υφή και μακριά ουρά, που θύμιζε έντονα νυφικό. 

Στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν επίσης λεπτομέρειες από το δείπνο με κεριά, καθώς και ένα ακόμη τρυφερό φιλί με τον αρραβωνιαστικό της ανάμεσα στις ανθισμένες συνθέσεις των τραπεζιών. Φαίνεται πως το dress code της βραδιάς είχε ως χρώμα αναφοράς το πράσινο, καθώς μια φωτογραφία των μελλόνυμφων με τους καλεσμένους τους δείχνει τις γυναίκες να είναι ντυμένες σε αποχρώσεις του πράσινου. 

"Η πιο ξεχωριστή γιορτή αρραβώνων. Η καρδιά μου είναι τόσο γεμάτη", έγραψε η Talita στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Η Talita von Fürstenberg συγγενεύει με τους Ντε Γκρες μέσω της μητέρας της, πριγκίπισσας Αλεξάνδρας. Η μητέρα της είναι κόρη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Robert Warren Miller και αδελφή της κληρονόμου Pia Getty και της Marie-Chantal, συζύγου του Παύλου Ντε Γκρες. Ο πατέρας της, πρίγκιπας Alexander von Fürstenberg, είναι γιος της θρυλικής σχεδιάστριας από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Egon von Fürstenberg. 

Όσο για τον μελλοντικό σύζυγό της, Rocco Brignone de Brabant, προέρχεται από δυναστεία Ιταλών τραπεζιτών και η οικογένειά τους διατηρεί ένα δημοφιλές resort στο Μεξικό, με το ζευγάρι να καταφεύγει συχνά σ' αυτό για τις διακοπές του. 

Διαβάστε Επίσης

Talita von Fürstenberg | Οι φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ανιψιάς της Marie Chantal και το λευκό φόρεμα που θύμιζε νυφικό

Marie Chantal | Η σπάνια φωτογραφία του πατέρα της που δημοσίευσε

Tags

Latest

Η άσκηση που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε έως και 700 θερμίδες ανά συνεδρία
WELLNESS

Η άσκηση που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε έως και 700 θερμίδες ανά συνεδρία

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
H Kate Middleton εντυπωσίασε τους θαυμαστές της εφαρμόζοντας δημοσίως το no-hair-tie τρικ στα μαλλιά της
NEWS

H Kate Middleton εντυπωσίασε τους θαυμαστές της εφαρμόζοντας δημοσίως το no-hair-tie τρικ στα μαλλιά της

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν
NEWS

Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν

Talita von Fürstenberg | Οι φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ανιψιάς της Marie Chantal και το λευκό φόρεμα που θύμιζε νυφικό
NEWS

Talita von Fürstenberg | Οι φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ανιψιάς της Marie Chantal και το λευκό φόρεμα που θύμιζε νυφικό

Vacay Recap | Ολική επανοφορά μετά τις διακοπές
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Vacay Recap | Ολική επανοφορά μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι
STREET STYLE

Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα ωραιότερα φιλαριστά κουρέματα για λεπτά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

Τα ωραιότερα φιλαριστά κουρέματα για λεπτά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΒΙΚΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Chora | Μία νέα εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελούντα
LIFESTYLE & HOMES

Chora | Μία νέα εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελούντα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς

Best of Network

Αυτή ίσως είναι η feel-good κωμωδία που χρειαζόμαστε μέχρι να βγει επιτέλους το Ted Lasso

Αυτή ίσως είναι η feel-good κωμωδία που χρειαζόμαστε μέχρι να βγει επιτέλους το Ted Lasso

Όταν ο Michael Jordan έχασε από δύο ηθοποιούς

Όταν ο Michael Jordan έχασε από δύο ηθοποιούς

Ό,τι έχουμε ζήσει, το &#39;χει πει η Βίσση

Ό,τι έχουμε ζήσει, το 'χει πει η Βίσση

Τσάρλι Κερκ: Οι ακραίες θέσεις για μετανάστες και ΛΟΑΤΚΙ που ενθουσίαζαν τους MAGA και εξόργιζαν τους αντιπάλους του

Τσάρλι Κερκ: Οι ακραίες θέσεις για μετανάστες και ΛΟΑΤΚΙ που ενθουσίαζαν τους MAGA και εξόργιζαν τους αντιπάλους του

Στο 2,3% η ανάπτυξη φέτος με επενδύσεις και ενισχύσεις 9,5 δισ. ευρώ

Στο 2,3% η ανάπτυξη φέτος με επενδύσεις και ενισχύσεις 9,5 δισ. ευρώ

Για τον Χάρη Φραγκούλη, η τέχνη είναι η μόνη αντίσταση απέναντι στον ακραίο ναρκισσισμό

Για τον Χάρη Φραγκούλη, η τέχνη είναι η μόνη αντίσταση απέναντι στον ακραίο ναρκισσισμό

Πώς θα ηρεμήσεις όταν κλαίει το μωρό (για να μπορέσεις να ηρεμήσεις κι εκείνο)

Πώς θα ηρεμήσεις όταν κλαίει το μωρό (για να μπορέσεις να ηρεμήσεις κι εκείνο)

Το οικονομικό σαμπουάν που χρησιμοποιεί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για την αναδόμηση των μαλλιών της

Το οικονομικό σαμπουάν που χρησιμοποιεί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για την αναδόμηση των μαλλιών της

Η Δανάη Μπάρκα με το μανικιούρ εμμονή των celebrities

Η Δανάη Μπάρκα με το μανικιούρ εμμονή των celebrities