Talita von Fürstenberg | Οι φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ανιψιάς της Marie Chantal και το λευκό φόρεμα που θύμιζε νυφικό

Η Talita von Fürstenberg, εγγονή της διάσημης σχεδιάστριας Diane von Fürstenberg, και ανιψιά της Marie Chantal από την πλευρά της μητέρας της, αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της, Rocco Brignone de Brabant, στις αρχές του Αυγούστου. Τόσο οι θείοι της, Marie Chantal και Παύλος Ντε Γκρες, όσο και τα ξαδέλφια της, Ολυμπία και Αχιλλέας, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να της ευχηθούν δημοσίως, ενώ βεβαίως ήταν παρόντες στον αρραβώνα της.

Λίγο καιρό μετά την επισημοποίηση του δεσμού της, που μετράει 10 χρόνια, η Talita von Fürstenberg δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από στιγμιότυπα από το πάρτι που ακολούθησε.

Τα στιγμιότυπα από το πάρτι αποκαλύπτουν μια ατμόσφαιρα γεμάτη αγάπη. Στην πρώτη φωτογραφία, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί, με το εντυπωσιακό μονόπετρο της Talita να τραβά τα βλέμματα, ενώ σε μια άλλη το ζευγάρι διακρίνεται να κατεβαίνει μια σπειροειδή σκάλα μέσα σε χαμόγελα. Για την περίσταση, η Talita επέλεξε ένα μίνιμαλ λευκό φόρεμα με μεταξωτή υφή και μακριά ουρά, που θύμιζε έντονα νυφικό.

Στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν επίσης λεπτομέρειες από το δείπνο με κεριά, καθώς και ένα ακόμη τρυφερό φιλί με τον αρραβωνιαστικό της ανάμεσα στις ανθισμένες συνθέσεις των τραπεζιών. Φαίνεται πως το dress code της βραδιάς είχε ως χρώμα αναφοράς το πράσινο, καθώς μια φωτογραφία των μελλόνυμφων με τους καλεσμένους τους δείχνει τις γυναίκες να είναι ντυμένες σε αποχρώσεις του πράσινου.

"Η πιο ξεχωριστή γιορτή αρραβώνων. Η καρδιά μου είναι τόσο γεμάτη", έγραψε η Talita στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Talita von Fürstenberg συγγενεύει με τους Ντε Γκρες μέσω της μητέρας της, πριγκίπισσας Αλεξάνδρας. Η μητέρα της είναι κόρη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Robert Warren Miller και αδελφή της κληρονόμου Pia Getty και της Marie-Chantal, συζύγου του Παύλου Ντε Γκρες. Ο πατέρας της, πρίγκιπας Alexander von Fürstenberg, είναι γιος της θρυλικής σχεδιάστριας από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Egon von Fürstenberg.

Όσο για τον μελλοντικό σύζυγό της, Rocco Brignone de Brabant, προέρχεται από δυναστεία Ιταλών τραπεζιτών και η οικογένειά τους διατηρεί ένα δημοφιλές resort στο Μεξικό, με το ζευγάρι να καταφεύγει συχνά σ' αυτό για τις διακοπές του.