Το αγαπημένο άρωμα της Kate Middleton είναι μια δροσερή πρόταση που ταιριάζει σε γυναίκες όλων των ηλικιών

Η αρωματική δημιουργία που επιλέγει εδώ και χρόνια η Kate Middleton αξίζει μια θέση στο boudoir σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 24-09-2025
Getty Images

Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες στον κόσμο, με το elegant και διαχρονικό στιλ της να απασχολεί εκατομμύρια γυναίκες που αναζητούν έμπνευση για την εμφάνισή τους. Τόσο σε στιλιστικό επίπεδο, όσο και σε αυτό που άπτεται των beauty επιλογών της, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι η εμφάνισή της θα είναι πάντα on fleek. Ο λόγος για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton.

Πιστή σε μια σειρά από προϊόντα που συμβάλουν στο να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της σε κάθε περίσταση, η Kate Middleton είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι δεν αποχωρίζεται στην καθημερινότητά της ένα άρωμα που πλέον θεωρείται η signature επιλογή της και που ο διαχρονικός και versatile χαρακτήρας του το καθιστούν σε μια τέλεια επιλογή για κάθε γυναίκα. Ο λόγος για την Orange Blossom Cologne της Jo Malone London, ένα ελαφρύ άρωμα που αντλεί τον δημιουργικό του πυρήνα από τη δροσερή αλλά και διακριτική φύση των εσπεριδοειδών.

Με την πασχαλιά να ορίζει τη βάση της, η Orange Blossom Cologne της Jo Malone London φέρει στην καρδιά της τα πλούσια φύλλα κλημεντίνης που προσθέτουν αίσθημα δροσιάς και γήινη αίσθηση, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το ζωηρό πορτοκάλι, που λειτουργεί ως το απόλυτο mood booster. Η συγκεκριμένη αρωματική σύνθεση του βρετανικού οίκου κυκλοφορεί μάλιστα στην αγορά και στη μορφή body & hand wash, body & hand lotion, κεριών διαφόρων μεγεθών και diffuser, για μια ολιστική εμπειρία αρωματοθεραπείας και φρεσκάδας.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, η Kate Middleton είναι τόσο μεγάλη λάτρης της Orange Blossom Cologne, που η ίδια είχε επιλέξει την εν λόγω δημιουργία για την ημέρα του γάμου της , τόσο για την ίδια, όσο και για τα κεριά στην ατμόσφαιρα του Westminster Abbey.

Η Orange Blossom Cologne του οίκου Jo Malone London 

ORANGE BLOSSOM COLOGNE
