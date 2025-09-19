Γλυκό σαν τη βανίλια | Αυτό το iconic άρωμα αποκτά μια limited εκδοχή και ντύνεται με τις πλούσιες νότες της λαχταριστής βανίλιας

Follow us

Το gourmand άρωμα με πλούσιες νότες βανίλιας που θα ερωτευθείτε αυτό το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 19-09-2025
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

Ήταν το 2019 όταν το Libre του οίκου Yves Saint Laurent πρωτοσυστήθηκε στην αγορά και έμελλε σύντομα να γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα αρώματα για κάθε beauty lover που αναζητά μια δόση πολυτέλειας και αισθησιασμού στην καθημερινότητά της. Έξι χρόνια, αλλά και πολλές διαφορετικές εκδόσεις του μετά, το Libre επανασυστείνεται στο κοινό, αυτή τη φορά μέσα από μια limited edition που στη βάση της κρύβει ένα από τα πιο αγαπημένα συστατικά της gourmand παράδοσης στην αρωματοποιία: αυτό της μεθυστικής βανίλιας. Και εγένετο το Libre Vanille Couture, που ήρθε για να σας ανανεώσει αυτό το φθινόπωρο.

Το Libre Vanille Couture έρχεται ως μια αισθησιακή επανερμηνεία του διαχρονικού Libre, που ακτινοβολεί χρυσό μέσα κι έξω και αποτελεί μια πολύτιμη ωδή στο ελεύθερο πνεύμα που κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της. Το εμβληματικό μπουκάλι του αρώματος μεταμορφώνεται σε ένα πολύτιμο, αδάμαστο κόσμημα, ντυμένο μέσα κι έξω με χρυσό, με τη γεωμετρική του σιλουέτα να τυλίγεται σε πλούσιο ανάγλυφο μεταλλικό χρυσό, εμπνευσμένο από την γκαρνταρόμπα Saint Laurent.

Θηλυκό και τολμηρό, το Libre Vanille Couture έρχεται σαν χυμός-καθαρή έκρηξη από χρυσό χαβιάρι βανίλιας Bourbon από τη Μαδαγασκάρη – που αναβλύζει αισθησιασμό – και ως κεχριμπαρένια, gourmand ανατροπή στην εμβληματική floral υπογραφή του Libre. Η φρέσκια και με androgynous χαρακτήρα λεβάντα του παντρεύεται παράλληλα με τα άνθη πορτοκαλιάς από τους κήπους Ourika του Yves Saint Laurent στο Μαρόκο, για να ενισχυθεί από μια σαγηνευτική συμφωνία από ρούμι.

Γλυκό αλλά τολμηρό, εθιστικό αλλά αδάμαστο, ένα άρωμα που διαρκεί σαν το χρυσό και μπαίνει στη ζωή μας αυτό το φθινόπωρο ως η τέλεια νότα ανανέωσης του boudoir μας. Εσείς θα το δοκιμάσετε;

Το Libre Vanille Couture του Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent
Courtesy of Yves Saint Laurent
