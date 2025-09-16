Follow us

Search

8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας

Η νέα τάση στον κόσμο της αρωματοποιίας που θα κάνει τους πάντες να γυρνούν στο πέρασμά σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 16-09-2025
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

Αν υπάρχει ένας παράγοντας που αρκεί για να κάνει μια γυναίκα να ξεχωρίσει, αυτός δεν είναι άλλος από το μεθυστικό άρωμά της, εκείνη τη signature πινελιά που ορίζει την εμφάνισή της και κάνει τους πάντες στο πέρασμά της να γυρνούν. Εκείνο το άρωμα δεν έρχεται όμως πια στις κλασικές συνθέσεις που είχαμε συνηθίσει και απευθύνονταν στη φρεσκάδα της επιδερμίδας του σώματός μας, αλλά παίρνει και νέα μορφή, ώστε αυτό να προσφέρει ένα μοναδικό πέπλο σε ένα παραμελημένο μέρος της εμφάνισής μας: τα μαλλιά μας.

Διαβάστε Επίσης

8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

Τα αρώματα μαλλιών αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στον κόσμο της ομορφιάς, με ολοένα και περισσότερους οίκους να δημιουργούν προϊόντα βασισμένα σε διαχρονικές αρωματικές δημιουργίες τους ή εντελώς νέα, που έρχονται για να μας συναρπάσουν. Τα αρώματα μαλλιών χρησιμοποιούνται μαζί με τα αρώματα σώματος για μια ολοκληρωμένη επιμέλεια της εμφάνισής σας, αλλά και σαν πιο ελαφριά εναλλακτική, που αφήνει απλώς δροσιά στην ατμόσφαιρα στο πέρασμά σας. Παράλληλα, οι συνθέσεις τους διαθέτουν ενυδατικά συστατικά όπως το έλαιο Argan, που φροντίζουν σε βάθος την υγεία των μαλλιών σας, ενώ δημιουργούν ένα glossy coating που ενισχύει τη λάμψη τους.

Διαβάστε Επίσης

5 νέα μαγευτικά αρώματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε

Εμείς συγκεντρώσαμε μερικά από τα αγαπημένα μας αρώματα μαλλιών που θα βρείτε στην αγορά, για να επενδύσετε σε αυτό που θα σας κλέψει την καρδιά και να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας.

Beauty Editor's Choice

Paradoxe Hair Mist, Prada

Paradoxe Hair Mist, Prada

To Paradoxe Hair Mist της Prada αρωματίζει διακριτικά τα μαλλιά με ένα αξέχαστο άρωμα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό Paradoxe Eau De Parfum. Οι master αρωματοποιοί Shyamala Maisondieu και Nadège le Garlantezec δημιούργησαν μια πιο ελαφριά ερμηνεία της λουλουδάτης υπογραφής του αρχικού Paradoxe, ένα νέο λουλουδάτο citrusy musk που αφήνει ένα διακριτικό αλλά αξέχαστο άρωμα. Με φρέσκες, αφρώδεις νότες κορυφής από ιταλικό Vert de Bergamote, αποκαλύπτει στη συνέχεια μια λεπτή λουλουδάτη καρδιά από νερολί και γιασεμί, και ανακουφιστικές νότες βάσης από musks και ambrette. H σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με έλαιο Argan και ξύδι ρυζιού και προσφέρει μια μεταξένια αίσθηση στα μαλλιά με μια πραγματική αίσθηση φρεσκάδας. Τα μαλλιά δείχνουν πιο ελαστικά και απαλά.

Love, Don't Be Shy Hair Mist, Kilian Paris

Love, Don't Be Shy Hair Mist, Kilian Paris

Το Love, Don't Be Shy Hair Mist της Kilian Paris διαθέτει μια ιδιαίτερη φόρμουλα που θρέφει τα μαλλιά και τα προστατεύει από την ξηρότητα και είναι το τελευταίο βήμα μιας προσωπικής αρωματικής τελετουργίας που θα σας τυλίξει σε ένα γλυκό αρωματικό πέπλο. Εμπνευσμένη από τις νότες του ομώνυμου αρώματος. 
 

Born In Roma Perfumed Hair & Body Mist, Valentino

Born In Roma Perfumed Hair & Body Mist, Valentino

Εμπνευσμένο από την πόλη της Ρώμης όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν, το Born In Roma Perfumed Hair & Body Mist του οίκου Valentino είναι η τέλεια προσθήκη για να ολοκληρώσετε τη συλλογή Born In Roma. Με την πολυχρηστική του σύνθεση, εμπλουτισμένη με έλαιο argan, τα μαλλιά και το δέρμα γίνονται πιο απαλά και λαμπερά. Εμπλουτισμένο με το χαρακτηριστικό άρωμα Born In Roma Donna, το Born In Roma Perfumed Hair & Body Mist σας τυλίγει με το εθιστικό άρωμα και τη μεταξένια αίσθηση στην αφή.

Portrait Of A Lady Hair Mist, Editions De Parfums Frédéric Malle

Portrait Of A Lady Hair Mist, Editions De Parfums Frédéric Malle

Το Portrait Of A Lady Hair Mist του Frédéric Malle είναι μία πιο ελαφριά έκδοση της πρωτότυπης φόρμουλας του ομώνυμου αρώματος, ειδικά σχεδιασμένο για να στολίζει τα μαλλιά με μία λαμπερή, κομψή και δροσερή αίσθηση.
 

Coco Mademoiselle Hair Perfume, Chanel

Coco Mademoiselle Hair Perfume, Chanel

Το Coco Mademoiselle Hair Perfume του οίκου Chanel αρωματίζει τα μαλλιά με τις πιο αέρινες, δροσερές και διακριτικές νότες του ομώνυμου αρώματος, αποκαλύπτοντας ένα διακριτικό άρωμα σε κάθε κίνηση των μαλλιών σας. Μια φόρμουλα ειδικά σχεδιασμένη για τα μαλλιά, ενισχυμένη με ένα μαλακτικό συστατικό που τα αφήνει μεταξένια χωρίς να τα βαραίνει ή να τα αφυδατώνει. Η φιλική στα ταξίδια συσκευασία με το ροζ αμμοβολισμένο μπουκάλι χωράει εύκολα στην τσάντα. Ιδανικός τρόπος για να αναζωογονήσετε το αποτύπωμα του δροσερού κεχριμπαρένιου αρώματος μέσα στην ημέρα. 

Gloss Absolu Le Parfum, Kérastase

Gloss Absolu Le Parfum, Kérastase

Το Gloss Absolu Le Parfum της Kérastase είναι ένα σαγηνευτικό άρωμα σχεδιασμένο ως μια μοναδική εμπειρία υψηλής ραπτικής, που ενισχύει τη θηλυκότητά σας. Ένα μοναδικό μείγμα εκλεπτυσμένων εσπεριδοειδών και μιας πολυτελούς floral υπογραφής, που ανοίγει με αστραφτερό λεμόνι, πλούσιο περγαμόντο και μια πινελιά κάρδαμου για μια αναζωογονητική πρώτη εντύπωση. Στην καρδιά του αρώματος βρίσκεται ένα ισορροπημένο, θηλυκό μπουκέτο από ίριδα, γιασεμί, φρέζια, άνθος πορτοκαλιού και πράσινο τσάι, προσθέτοντας βάθος στην αρχική έκρηξη εσπεριδοειδών. 

Narciso Hair Mist, Narciso Rodriguez

Narciso Hair Mist, Narciso Rodriguez

Το Narciso Hair Mist του οίκου Narciso Rodriguez είναι ένα ελαφρύ και φρέσκο mist που περιβάλλει τα μαλλιά με μια κομψή ανάσα από τις νότες NARCISO.
 

Barénia, Hermès

Barénia, Hermès

Το Barénia του οίκου Hermès επαναπροσδιορίζεται στη μορφή αρωματικού mist για τα μαλλιά. Η ελαφριά και αιθέρια υφή του αρωματίζει απαλά και τα αναδεικνύει, συνδυάζοντας τον αναζωογονητικό κρίνο-πεταλούδα με την λεπτότητα του μούρου, που περιβάλλονται από ξύλο βελανιδιάς και έντονο πατσουλί. Το mist είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών και χάρη σε αυτό γίνονται πιο λαμπερά και πιο μεταξένια, χωρίς να βαραίνουν ούτε να ξηραίνονται. Δημιουργία του Philippe Mouquet και εμπνευσμένο από το βραχιόλι Collier de chien, το γυάλινο μπουκάλι στολίζεται με ματ φινίρισμα που του δίνει μια παγωμένη όψη. Σε συσκευασία των 30 ml, είναι ιδανικό για να το έχετε παντού μαζί σας, για να διατηρήσετε το άρωμα του Barénia κατά τη διάρκεια της μέρας. 

Tags

Latest

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο
NEWS

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα
ENTERTAINMENT

Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές
LIFESTYLE & HOMES

Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος
NEWS

Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό
NEWS

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
NEWS

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
NEWS

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Best of Network

Ο Robert Redford και η τέχνη του να μένεις διαχρονικός

Ο Robert Redford και η τέχνη του να μένεις διαχρονικός

Οι σταθμοί της αξιοζήλευτης (ζωής και) καριέρας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Οι σταθμοί της αξιοζήλευτης (ζωής και) καριέρας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Πώς θέλουμε να θυμόμαστε τον Robert Redford σε 25 εικόνες

Πώς θέλουμε να θυμόμαστε τον Robert Redford σε 25 εικόνες

Πώς είναι η πρώτη μέρα σε ένα παιδικό σταθμό στην Κίνα;

Πώς είναι η πρώτη μέρα σε ένα παιδικό σταθμό στην Κίνα;

Τι γίνεται με το ηλεκτρικό Golf: Πότε θα κυκλοφορήσει

Τι γίνεται με το ηλεκτρικό Golf: Πότε θα κυκλοφορήσει

Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα από γη και αέρα - Νέα βίντεο με άρματα μάχης - Χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούν να διαφύγουν [εικόνες - βίντεο]

Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα από γη και αέρα - Νέα βίντεο με άρματα μάχης - Χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούν να διαφύγουν [εικόνες - βίντεο]

Η κατάργηση εισφορών αύξησε τους μισθούς και τα έσοδα του ΕΦΚΑ

Η κατάργηση εισφορών αύξησε τους μισθούς και τα έσοδα του ΕΦΚΑ

Άννα Βίσση | Όλα τα μυστικά ομορφιάς της απόλυτης Ελληνίδας σταρ

Άννα Βίσση | Όλα τα μυστικά ομορφιάς της απόλυτης Ελληνίδας σταρ

Αυτό είναι το καλύτερο video για αυτοκίνητα που θα έχετε δει

Αυτό είναι το καλύτερο video για αυτοκίνητα που θα έχετε δει