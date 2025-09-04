Follow us

Search

Fall's Scents | 5 πολυτελείς αρωματικές προτάσεις που μόλις κυκλοφόρησαν

Τα νέα πολυτελή αρώματα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας το φετινό φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 04-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Η έναρξη μιας νέας σεζόν σηματοδοτεί την τέλεια ευκαιρία για μια μικρή αλλά καθόλου ασήμαντη αλλαγή για την καθημερινότητά μας. Αυτή δεν είναι άλλη από την επένδυση σε ένα νέο άρωμα που θα μας συντροφεύει στις casual ή τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της και που θα μας δίνει έμπνευση για τις νέες περιπέτειες που ανοίγονται μπροστά μας.

Διαβάστε Επίσης

Fall's Scents | 5 πολυτελείς αρωματικές προτάσεις που μόλις κυκλοφόρησαν

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

Είτε είστε λάτρης των θηλυκών και πλούσιων gourmand αρωμάτων είτε προτιμάτε μυστηριώδεις συνθέσεις με άνθη ή δροσερές unisex δημιουργίες με εσπεριδοειδή, το φθινόπωρο του 2025 φαίνεται πως θα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε νέες, άκρως πολυτελείς αρωματικές κυκλοφορίες που θα σας συναρπάσουν.

Διαβάστε Επίσης

5 διαχρονικά αρώματα πούδρας που λατρεύουν όλες οι γυναίκες

Εμείς συγκεντρώσαμε μερικές από αυτές που κέντρισαν ήδη το ενδιαφέρον μας και που προβλέπουμε πως θα γίνουν τα νέα sensations για τους λάτρεις των αρωμάτων.

Editor's Choice

Gelsomino A Freddo Eau De Parfum, Acqua Di Parma

Gelsomino A Freddo Eau De Parfum, Acqua Di Parma

Το Gelsomino a Freddo Eau de Parfum του οίκου Acqua Di Parma αποτελεί τη νέα άφιξη στη συλλογή Signatures of the Sun. Μία ζωηρή, τολμηρή σύνθεση που δημιουργήθηκε με την αρχαία μέθοδο του ψυχρού enfleurage, μια σχολαστική διαδικασία που απαιτεί χρόνο, η οποία αιχμαλωτίζει σταδιακά την πιο αγνή οσφρητική αίσθηση του γιασεμιού. Η οσφρητική δομή του Gelsomino a Freddo, δια χειρός Daphne Bugey, ενσαρκώνει την ένταση ανάμεσα στην αγνότητα και την πολυπλοκότητα. Το λαμπερό λευκό γιασεμί συμβολίζει το φως, ενώ το μαύρο τσάι και το ξύλο guaiac προσθέτουν smoky νότες, δημιουργώντας μια τολμηρή και απρόσμενη αντίθεση. Ο Χρόνος είναι το πολυτιμότερο συστατικό αυτού του νέου αρώματος και η ονομασία «a Freddo» αντικατοπτρίζει την πολύ ιδιαίτερη, σπάνια μέθοδο με την οποία δημιουργήθηκε. Άνθη γιασεμιού τοποθετούνται προσεκτικά σε υψηλής ποιότητας shea butter για 48 ώρες ώστε να απελευθερώσουν το αιθέριο έλαιό τους. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές με φρέσκα πέταλα, ώσπου το βούτυρο να εμποτιστεί πλήρως με το αιθέριο έλαιο. Το άρωμα ανοίγει ζωηρά και με ένταση, με ιταλικό λεμόνι, ροζ πιπέρι και αρτεμίσια.

 

Absolus Allegoria Florabloom Eau De Parfum, Guerlain

Absolus Allegoria Florabloom Eau De Parfum, Guerlain

Το άρωμα Absolus Allegoria Florabloom του οίκου Guerlain είναι ένα μαγευτικό, νυχτερινό μπουκέτο λουλουδιών που ακτινοβολεί στο φως του φεγγαριού. Η αισθησιακή και υπνωτιστική tuberose συναντά ένα μυστηριώδες accord του άνθους “Four O’Clock”, δημιουργώντας μια σύνθεση γεμάτη ένταση και βάθος. Το πλούσιο αυτό ανθισμένο τοπίο πλαισιώνεται από τη ζεστασιά του σανταλόξυλου και την εκλεπτυσμένη ξυλώδη υπογραφή του πατσουλί, που προσθέτουν διάρκεια, χαρακτήρα και σαγήνη. Εμπνευσμένο από το σπάνιο φυσικό φαινόμενο των superblooms στην έρημο — όταν πολύχρωμα πέταλα ξεπηδούν θεαματικά από το άνυδρο τοπίο μετά από έντονες βροχές — το Florabloom Absolu αιχμαλωτίζει τη μαγεία της φύσης τη στιγμή που ξυπνά.

La Vie Est Belle Vanille Nude Eau De Parfum, Lancome

La Vie Est Belle Vanille Nude Eau De Parfum, Lancome

Το La Vie Est Belle Vanille Nude Eau De Parfum της Lancome είναι το πρώτο άρωμα βανίλιας με νότες μόσχων του brand, που αναμειγνύονται με τη μοναδική, φυσική μυρωδιά της επιδερμίδας και την ενισχύουν, δημιουργώντας ένα άρωμα πέρα ως πέρα δικό σας. Το ηλιόλουστο γιασεμί και η βανίλια γλασέ λιώνουν στην επιδερμίδα και κορυφώνονται με μια αφθονία κρεμώδους λευκού μόσχου, εμπνευσμένη από τη γαλλική ζαχαροπλαστική. 

Black Orchid Reserve Eau De Parfum, Tom Ford

Black Orchid Reserve Eau De Parfum, Tom Ford

Η πολυβραβευμένη floral δημιουργία Tom Ford συναντά τη μυστηριώδη συμφωνία Ghost Orchid σε μια αναβαθμισμένη εκδοχή του Black Orchid. Με νότες κορυφής με μαύρη ορχιδέα και πατσουλί, μεσαίες νότες Ghost Orchid και Roasted Tonka και νότες βάσης με μαύρη τρούφα και Ylang ylang.

Miss Dior Essence De Parfum, Dior

Miss Dior Essence De Parfum, Dior

Σύμβολο μιας απελευθερωμένης και γεμάτης αυτοπεποίθηση θηλυκότητας που οραματίστηκε ο Francis Kurkdjian, Δημιουργικός Διευθυντής Αρωμάτων Dior, το Essence de Parfum Miss Dior εκφράζει τη συμπυκνωμένη του ένταση μέσα από μια πολύχρωμη αύρα με λαχταριστές και αισθησιακές συμφωνίες. Η απολαυστική συμφωνία βατόμουρου και σαμπούκου απογειώνει ένα εξαιρετικά πολυτελές μπουκέτο γιασεμιού. Πάνω σε μια βάση από πυκνές, ξυλώδεις νότες βελανιδιάς, αυτό το παιχνιδιάρικο chypre άρωμα ξεχωρίζει σαν μια εντυπωσιακή πινελιά στον λουλουδάτο οσφρητικό καμβά του Miss Dior. 

Tags

Latest

Giorgio Armani | O "βασιλιάς" του red carpet
NEWS

Giorgio Armani | O "βασιλιάς" του red carpet

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
4 κοινά λάθη που κάνετε στο skincare μετά τα 40 σας χρόνια και σαμποτάρουν την επιδερμίδα σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

4 κοινά λάθη που κάνετε στο skincare μετά τα 40 σας χρόνια και σαμποτάρουν την επιδερμίδα σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Kate Middleton | Πιο ξανθιά από ποτέ, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της σεζόν
NEWS

Kate Middleton | Πιο ξανθιά από ποτέ, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fall's Scents | 5 πολυτελείς αρωματικές προτάσεις που μόλις κυκλοφόρησαν
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Scents | 5 πολυτελείς αρωματικές προτάσεις που μόλις κυκλοφόρησαν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντίο, Léa Seydoux | Το επόμενο Βond girl, θα είναι μία από αυτές τις τρεις πρωταγωνίστριες;
NEWS

Αντίο, Léa Seydoux | Το επόμενο Βond girl, θα είναι μία από αυτές τις τρεις πρωταγωνίστριες;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα κομψά blazers στα οποία αξίζει να επενδύσετε για το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα κομψά blazers στα οποία αξίζει να επενδύσετε για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σοφία της Ισπανίας | Το δώρο που αγόρασε σε μυστηριώδη άντρα στο αγαπημένο της πολυκατάστημα
NEWS

Σοφία της Ισπανίας | Το δώρο που αγόρασε σε μυστηριώδη άντρα στο αγαπημένο της πολυκατάστημα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ronn Moss | O 73χρονος Ριτζ Φόρεστερ από την "Τόλμη και γοητεία" στο κόκκιονο χαλί της Μόστρα
RED CARPET

Ronn Moss | O 73χρονος Ριτζ Φόρεστερ από την "Τόλμη και γοητεία" στο κόκκιονο χαλί της Μόστρα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πρίγκιπας George, Charlotte, Louis | Για ποιον λόγο τα παιδιά της Kate και του William δεν χρησιμοποιούν τους βασιλικούς τους τίτλους στο σχολείο;
NEWS

Πρίγκιπας George, Charlotte, Louis | Για ποιον λόγο τα παιδιά της Kate και του William δεν χρησιμοποιούν τους βασιλικούς τους τίτλους στο σχολείο;

Best of Network

ING: Πέντε σοκ που θα μπορούσαν να αιφνιδιάσουν αγορές και οικονομία από το φθινόπωρο

ING: Πέντε σοκ που θα μπορούσαν να αιφνιδιάσουν αγορές και οικονομία από το φθινόπωρο

Η πιο σημαντική δεξιότητα για ένα παιδί είναι αυτή που πολύ συχνά αμελούμε ως γονείς

Η πιο σημαντική δεξιότητα για ένα παιδί είναι αυτή που πολύ συχνά αμελούμε ως γονείς

ΑΕΠ β’ τριμήνου: Τι αύξησε και τι συγκράτησε την οικονομική μεγέθυνση

ΑΕΠ β’ τριμήνου: Τι αύξησε και τι συγκράτησε την οικονομική μεγέθυνση

Μαφία Κρήτης: Νέες συνομιλίες Καμμένου με τον &quot;αρχηγό&quot; - &quot;Το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ, μη σε νοιάζει τίποτα&quot; [βίντεο]

Μαφία Κρήτης: Νέες συνομιλίες Καμμένου με τον "αρχηγό" - "Το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ, μη σε νοιάζει τίποτα" [βίντεο]

Ποια καλοκαιρινά ρούχα είναι ιδανικά και για την περίοδο του φθινοπώρου;

Ποια καλοκαιρινά ρούχα είναι ιδανικά και για την περίοδο του φθινοπώρου;

Άνεση χωρίς τύψεις: Το &quot;απενοχοποιημένο&quot; παντελόνι που αποθεώθηκε στις πασαρέλες για το φθινόπωρο

Άνεση χωρίς τύψεις: Το "απενοχοποιημένο" παντελόνι που αποθεώθηκε στις πασαρέλες για το φθινόπωρο

&quot;Όταν αφήνω το παιδί στο σχολείο, κλαίει&quot;- Πώς μπορείς να το διαχειριστείς

"Όταν αφήνω το παιδί στο σχολείο, κλαίει"- Πώς μπορείς να το διαχειριστείς

Νέα έκδοση των Duster και Bigster αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για την Dacia

Νέα έκδοση των Duster και Bigster αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για την Dacia

Λεκές από λάδι στα ρούχα: Πώς φεύγει σε λίγα λεπτά - Το απλό κόλπο που θα σε σώσει

Λεκές από λάδι στα ρούχα: Πώς φεύγει σε λίγα λεπτά - Το απλό κόλπο που θα σε σώσει