Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

Ο Σεπτέμβρης είναι και επίσημα εδώ και κάθε αφοσιωμένη λάτρης των αρωμάτων γνωρίζουμε πως αναζητά ήδη εκείνη τη μεταβατική σύνθεση που θα χαρίσει πνοή ανανέωσης στο προσωπικό της στιλ. Μια σύνθεση που σίγουρα απομακρύνεται από κλασικές επιλογές για το καλοκαίρι που φορέθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως οι νότες καρύδας, βανίλιας και άνθους Monoi, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι φρουτώδεις νότες και οι εξωτικές προτάσεις δεν είναι παρούσες. Μια τέτοια κυκλοφόρησε μάλιστα πρόσφατα και έρχεται για να κάνει τους πάντες να γυρίζουν στο πέρασμά σας.

Ο λόγος για το La Bomba Eau de Parfum του οίκου Carolina Herrera, ένα τολμηρό και εντυπωσιακό νέο άρωμα που γιορτάζει τη θηλυκότητα σε όλο της το μεγαλείο και έρχεται για να σας φτιάξει την ημέρα πριν καν αρωματιστείτε με αυτό. Σε ένα εκθαμβωτικό, επαναγεμιζόμενο μπουκάλι σε σχήμα πεταλούδας, αυτή η floral και φρουτώδης δημιουργία σας προσκαλεί να ζήσετε δυνατά, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, εμπνέοντας τους πάντες με το ταμπεραμέντο σας.

Οι νότες του αρώματος ανοίγουν με την εξωτική ζωντάνια του dragon fruit (δηλαδή της pitaya), για να ξεδιπλωθεί σύντομα η πλούσια και ιδιαίτερη ανθισμένη παιώνια κερασιού. Στη συνέχεια, το άρωμα καταλήγει σε μια ζεστή, λαμπερή βανίλια, η οποία προσφέρει αρμονία και αέρα αισθησιασμού.

Μη διστάσετε να το επιλέξετε ως το ιδανικό καλωσόρισμα του φθινοπώρου, γεμάτο πάθος, αυτοπεποίθηση και μεταδοτική ενέργεια όπως αυτή της γυναίκας Herrera στο ξύπνημα της νέας σεζόν.