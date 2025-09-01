Follow us

Search

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

Η ζωηρή αρωματική δημιουργία που θα κάνει τους πάντες να γυρίζουν στο πέρασμά σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 01-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Ο Σεπτέμβρης είναι και επίσημα εδώ και κάθε αφοσιωμένη λάτρης των αρωμάτων γνωρίζουμε πως αναζητά ήδη εκείνη τη μεταβατική σύνθεση που θα χαρίσει πνοή ανανέωσης στο προσωπικό της στιλ. Μια σύνθεση που σίγουρα απομακρύνεται από κλασικές επιλογές για το καλοκαίρι που φορέθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως οι νότες καρύδας, βανίλιας και άνθους Monoi, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι φρουτώδεις νότες και οι εξωτικές προτάσεις δεν είναι παρούσες. Μια τέτοια κυκλοφόρησε μάλιστα πρόσφατα και έρχεται για να κάνει τους πάντες να γυρίζουν στο πέρασμά σας.

Διαβάστε Επίσης

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

Ο λόγος για το La Bomba Eau de Parfum του οίκου Carolina Herrera, ένα τολμηρό και εντυπωσιακό νέο άρωμα που γιορτάζει τη θηλυκότητα σε όλο της το μεγαλείο και έρχεται για να σας φτιάξει την ημέρα πριν καν αρωματιστείτε με αυτό. Σε ένα εκθαμβωτικό, επαναγεμιζόμενο μπουκάλι σε σχήμα πεταλούδας, αυτή η floral και φρουτώδης δημιουργία σας προσκαλεί να ζήσετε δυνατά, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, εμπνέοντας τους πάντες με το ταμπεραμέντο σας.

Οι νότες του αρώματος ανοίγουν με την εξωτική ζωντάνια του dragon fruit (δηλαδή της pitaya), για να ξεδιπλωθεί σύντομα η πλούσια και ιδιαίτερη ανθισμένη παιώνια κερασιού. Στη συνέχεια, το άρωμα καταλήγει σε μια ζεστή, λαμπερή βανίλια, η οποία προσφέρει αρμονία και αέρα αισθησιασμού.

Διαβάστε Επίσης

Αυτά τα δύο αρώματα με νότες σταφυλιού γιορτάζουν το αγαπημένο φρούτο του αποκαλόκαιρου

Μη διστάσετε να το επιλέξετε ως το ιδανικό καλωσόρισμα του φθινοπώρου, γεμάτο πάθος, αυτοπεποίθηση και μεταδοτική ενέργεια όπως αυτή της γυναίκας Herrera στο ξύπνημα της νέας σεζόν.

La Bomba Eau de Parfum
Tags

Latest

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes
LIFESTYLE & HOMES

Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου
ENTERTAINMENT

Οι σειρές του Σεπτεμβρίου

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το θηλυκό άρωμα που μυρίζει παιώνια κερασιού και εξωτική pitaya είναι η τέλεια μεταβατική πρόταση για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte
NEWS

Kate Middleton | Η γαλλική λέξη που χρησιμοποιεί ως υποκοριστικό για την κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας
RED CARPET

Cate Blanchett | Η avant-garde εμφάνιση με Maison Margiela στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της
NEWS

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Πώς θα υιοθετήσετε τις τάσεις του φθινοπώρου στα πρώτα looks μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα
NEWS

Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας
ΜΑΛΛΙΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Τα sleek hairstyles των αδελφών Spencer είναι η επιτομή της ανεπιτήδευτης κομψότητας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

Best of Network

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

Άλλαξέ το: 4 συνήθειες που καταστρέφουν το στυλ σου κάθε φθινόπωρο

Άλλαξέ το: 4 συνήθειες που καταστρέφουν το στυλ σου κάθε φθινόπωρο

Αυτή η δουλειά πληρώνει 3,3 εκατ. ευρώ αλλά δεν τη θέλει κανείς

Αυτή η δουλειά πληρώνει 3,3 εκατ. ευρώ αλλά δεν τη θέλει κανείς

Καστορέλαιο στον αφαλό; Το Ayurvedic beauty tip που κρύβει βαθιά σοφία

Καστορέλαιο στον αφαλό; Το Ayurvedic beauty tip που κρύβει βαθιά σοφία

Maxima της Ολλανδίας | Με φούστα Zeus+Dione, τσάντα Marina Raphael και βραχιόλι Marianna Lemos στο Grand Prix της Ολλανδίας

Maxima της Ολλανδίας | Με φούστα Zeus+Dione, τσάντα Marina Raphael και βραχιόλι Marianna Lemos στο Grand Prix της Ολλανδίας

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Goldman Sachs: &quot;Ταύρος&quot; για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί τώρα είναι η στιγμή της Ευρώπης – 4 λόγοι για νέο ράλι στις τράπεζες

Goldman Sachs: "Ταύρος" για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Γιατί τώρα είναι η στιγμή της Ευρώπης – 4 λόγοι για νέο ράλι στις τράπεζες

Netflix: Οι νέες ταινίες και σειρές για τον Σεπτέμβριο

Netflix: Οι νέες ταινίες και σειρές για τον Σεπτέμβριο

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV