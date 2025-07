Marie Chantal | Αποκλειστική συνέντευξη στο νέο τεύχος του Harper's Bazaar Greece

To τεύχος Αυγούστου του Harper's Bazaar Greece συναντά τη Marie Chantal και με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου "Οι Καλοί Τρόποι Ξεκινούν από το Πρωινό” συζητάει μαζί της για τη δύναμη της ευγένειας, τις αληθινές αξίες και το μέλλον της εθιμοτυπίας.



Μήνας διακοπών και μαγευτικών αποδράσεων ο Αύγουστος... Τι θα φορέσουμε στην παραλία, στα καλοκαιρινά πάρτι ή στους δρόμους της πόλης; Κάθε σελίδα είναι "πασπαλισμένη” με θαλασσινή αύρα, διάθεση για αποδράσεις και στυλιστικές προτάσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Όπως τα τόσο δημοφιλή φέτος bras που μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Harper's Bazaar, προκειμένου να τα φορέσετε με τον σωστό τρόπο. Εμπριμέ αέρινα καφτάνια, μαξιμαλιστικά σύνολα από πολύτιμα υφάσματα και εμβληματικά αξεσουάρ που αποτυπώνουν το πνεύμα και την αισθητική της μεσογειακής ριβιέρας βρίσκονται στο επίκεντρο των κομψών εμφανίσεων που τραβούν τα βλέμματα και κάνουν τη διαφορά.



Οι διακοπές όμως έχουν και το δικό τους πρωτόκολλο ομορφιάς. Προϊόντα μακιγιάζ που αναδεικνύουν την ηλιοκαμένη επιδερμίδα, αρώματα που "μυρίζουν” καλοκαίρι και είναι ήδη best sellers και εξειδικευμένες συμβουλές για την σωστή περιποίηση των φρυδιών, έρχονται να βάλουν την τελευταία αλλά καθοριστική πινελιά σε κάθε επιμελημένο look.



Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Αυγούστου του Harper's Bazaar που κυκλοφορεί στις 20 Ιουλίου με το Βήμα της Κυριακής.