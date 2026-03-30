Αποκάλυψη: "O πρίγκιπας Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας 8 χρόνια πριν από το τέλος του"

Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή το 2021, δύο μήνες πριν από τα 100ά γενέθλιά του.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30-03-2026
Getty Images

Νέα βασιλική βιογρφία ισχυρίζεται πως ο πρίγκιπας Φίλιππος υπέφερε από καρκίνο στο πάγκρεας τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής του. 

Τι αποκαλύπτει μια νέα βιογραφία 

Ο αείμνηστος δούκας του Εδιμβούργου, σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ , διαγνώστηκε με την ασθένεια το 2013 - οκτώ χρόνια πριν από τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2021. Η πάθηση ήταν μη χειρουργήσιμη σύμφωνα με τους ειδικούς, γράφει ο ιστορικός Hugo Vickerds, και πήρε εξιτήριο για να αναρρώσει στο σπίτι μετά από μια αρχική νοσηλεία.  

"Οι γιατροί είχαν εντοπίσει μια σκιά στο πάγκρεάς του", δηλώνει ο Vickers, ο οποίος έχει εδραιωμένους δεσμούς με την οικογένεια του Φίλιππου, στο νέο του βιβλίο,  βασίλισσα Ελισάβετ Β': Μια Προσωπική Ιστορία, το οποίο δημοσιεύεται σε συνέχειες στην Daily Mail. "Η ετυμηγορία ήταν: Μη χειρουργήσιμος καρκίνος στο πάγκρεας". 

Προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του τότε 91χρονου Φίλιππου, υπήρχε η πεποίθηση "ότι μπορεί να μην τον ξαναδούμε δημόσια. Αλλά, όπως πάντα, ο δούκας ξεγέλασε τους απαισιόδοξους".

Διέψευσε τα απαισιόδοξα σενάρια

Μετά από μια σύντομη διαμονή στο Wood Farm στο κτήμα Sandringham, στο Νόρφολκ (όπου διαμένει πρόσφατα ο πρώην πρίγκιπας Andrew), ο Φίλιππος επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του τον Αύγουστο του 2013.

Ο Φίλιππος αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2017 και στη συνέχεια πέρασε μεγάλο μέρος των επόμενων ετών ζώντας κυρίως στο Wood Farm.

Η αιτία θανάτου του στο Κάστρο του Ουίνδσορ αποδόθηκε στο προχωρημένο της ηλικίας του εκείνη την εποχή. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στις 9 Απριλίου 2021, δύο μήνες πριν από τα 100α γενέθλιά του. Ο Vickers γράφει ότι ο Φίλιππος "δεν ήθελε να φτάσει τα 100ά γενέθλιά του" επειδή "δεν του άρεσε η φασαρία που συνέβαινε σε τέτοιες εκδηλώσεις".

"Την τελευταία νύχτα της ζωής του, έκανε λάθος στις νοσοκόμες του, σέρνονταν στον διάδρομο", προσθέτει ο Vickers για τις τελευταίες ώρες του πρίγκιπα.

"Το επόμενο πρωί, σηκώθηκε, έκανε μπάνιο, είπε ότι δεν ένιωθε καλά και σιωπηλά εξαφανίστηκε. Μέχρι τότε, είχε ζήσει με καρκίνο του παγκρέατος για σχεδόν οκτώ χρόνια - πολύ περισσότερο από τον συνηθισμένο χρόνο επιβίωσης από τη διάγνωση... Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήταν παρούσα όταν πέθανε. Υπήρχαν συχνά φορές σε προηγούμενες μέρες που ζητούσε από το προσωπικό να την ενημερώσουν πότε θα έφευγε από τη ζωή ο Φίλιππος" σύνφωνα πάντα με τον συγγραφέα.

