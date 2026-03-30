Andrea Casiraghi | Για ποιον λόγο έχει απαρνηθεί το Μονακό ο γιος της Καρολίνας του Ανόβερου;

Ηχηρή ήταν η απουσία του γιου της Καρολίνας του Μονακό και της συζύγου του, Tatiana Santo Domingo από δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Και αυτό έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται τι συμβαίνει με το ζευγάρι.

Να σημειώσουμε πως το ζευγάρι δεν ήταν παρόν στην επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Μονακό, ένα εξαιρετικά σημαντικό θεσμικό γεγονός που συγκέντρωσε ένα μεγάλο μέρος της οικογένειας Γκριμάλντι. Επίσης, δεν παρευρέθηκαν στον Χορό των Ρόδων το Σάββατο 21 Μαρτίου, μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές εκδηλώσεις της οικογένειας.

Γιατί απουσίαζαν από το Μονακό;

Το μυστήριο της... εξαφάνισής τους λύθηκε. Παρόλο που πολλοί μίλησαν για οικογενειακή κρίση, όλα δείχνουν πως ο λόγος της απουσίας τους δεν είναι άλλος από ένα εξωτικό ταξίδι.

Το ζευγάρι ταξίδεψε για αρκετές ημέρες στη Βραζιλία, τη χώρα καταγωγής της μητέρας της Tatiana Santo Domingo. Συγκεκριμένα, εθεάθησαν με τα 3 παιδιά τους, Alexandre "Sacha" Casiraghi, India Casiraghi και Maximilian Casiraghi, στη Μπάρα ντα Τιχούκα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Παρά την προσοχή που συνήθως προκαλεί η παρουσία τους, "η οικογένεια απόλαυσε την έξοδό της διακριτικά, χωρίς τυπικότητες και με μεγάλη απλότητα", γράφει το περιοδικό Diverso, το οποίο δημοσίευσε τις φωτογραφίες.

Τα καλοκαιρινά looks της Tatiana

Αυτή δεν είναι η πρώτη τους επίσκεψη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, την οποία συχνάζουν, επομένως η παρουσία τους δεν προκάλεσε έκπληξη. Μακριά από το πρωτόκολλο του Μονεγάσκου, επέλεξαν ένα πολύ πιο χαλαρό καλοκαιρινό στυλ με ρούχα παραλίας, ανοιχτά πουκάμισα, μαγιό με έντονα prints και την Tatiana με σετ μπλούζα και φούστα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, πέρασαν επίσης χρόνο με φίλους, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας Bianca Brandolini d'Adda, απόγονου του Gianni Agnelli και πρώην συντρόφου του Lapo Elkann.

Σε άλλη φωτογραφία από τον εξωτικό τους προορισμό, βλέπουμε την Tatiana, με μια καλοκαιρινή εμφάνιση που αποτελείται από ένα λευκό φόρεμα πουκάμισο με γιακά με πέτο, δαντελένιες λεπτομέρειες και φουσκωτά μανίκια, σε συνδυασμό με καφέ σανδάλια Sarenza.