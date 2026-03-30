Sophie Turner | Πάγωσαν τα γυρίσματα του Tomb Raider μετά από ατύχημα της ηθοποιού

Στην επερχόμενη τηλεοπτική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού Τοmb Raider θα δούμε τη Sophie Turner. Μετά την Angelina Jolie και την Alicia Vikander, η Turner αναλαμβάνει να υποδυθεί τον εμβληματικό χαρακτήρα της σέξι αρχαιολόγου, Lara Croft.

Πρόκειται για την κεντρική πρωταγωνίστρια της διάσημης σειράς βιντεοπαιχνιδιών δράσης-περιπέτειας Tomb Raider, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 1996. Απεικονίζεται ως μια εξαιρετικά ευφυής, αθλητική και δυναμική Βρετανίδα αρχαιολόγος-τυχοδιώκτρια που εξερευνά αρχαίους τάφους και επικίνδυνα ερείπια σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, η Lara Croft θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών, ανοίγοντας δρόμους για γυναίκες πρωταγωνίστριες σε μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία.

To ατύχημα της Sophie Turner

Ωστόσο, η πρωταγωνίστρια Sophie Turner που γνωρίσαμε στο Game of Thrones, υπέστη έναν τραυματισμό, με αποτέλεσμα τα γυρίσματα να διακοπούν προσωρινά, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

"Η Sophie Turner υπέστη πρόσφατα έναν ελαφρύ τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους, η παραγωγή έχει διακοπεί για λίγο για να της δοθεί χρόνος να αναρρώσει. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την παραγωγή το συντομότερο δυνατό", ανέφερε η Amazon MGM Studios σε ανακοίνωση.

Λεπτομέρειες για τον τραυματισμό της δεν είναι γνωστές προς το παρόν.

Τα γυρίσματα της σειράς Tomb Raider ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, με το Amazon MGM να κοινοποιεί μια πρώτη φωτογραφία της Sophie στον χαρακτήρα.

Εκτός από τη Sophie, θα δούμε τους Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie και August Wittgenstein.

Το νέο τηλεοπτικό project Tomb Raider υπογράφει η Phoebe Waller-Bridge, η οποία είναι δημιουργός, σεναριογράφος, εκτελεστική παραγωγός και συν-showrunner, μαζί με τον Chad Hodge ως συν-showrunner και εκτελεστικό παραγωγό.