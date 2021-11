Dylan Meyer | Ποια είναι η αρραβωνιαστικιά της Kristen Stewart;

Η Kristen Stewart ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε με την επί δύο χρόνια αγαπημένη της, Dylan Meyer. Οι φήμες περί αρραβώνα ανάμεσα στην ηθοποιό και τη σεναριογράφο είχαν ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες τους σε μια βόλτα τους ενώ φορούσαν δαχτυλίδια. Η σταρ τελικά επιβεβαίωσε τις φήμες στην εκπομπή του Howard Stern λέγοντας "παντρευόμαστε, θα το κάνουμε”.

H Stewart και η Meyer είναι μαζί από το 2019 κι ενώ τα tabloids ήθελαν την ηθοποιό να τα ξαναβρίσκει με την πρώην της, το μοντέλο Stella Maxwell, εκείνη ήταν ήδη ερωτευμένη με τη σεναριογράφο. Η Meyer, μάλιστα, είχε γράψει στο Twitter της εκείνη την εποχή πως "δεν υπάρχει τίποτα όπως το να ερωτεύεσαι με κάποιον και να σε κάνει να συνειδητοποιήσεις όλες τις χαζές και ντροπιαστικές κατευθύνσεις που μπορούν να πάνε τα μαλλιά σου”.

Οι πρώτες φωτογραφίες του ζευγαριού είχαν κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2019 ενώ λίγους μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 2019, η Stewart είχε αποκαλύψει και πάλι στην εκπομπή του Howard Stern ότι ήδη σκεφτόταν να παντρευτεί με την αγαπημένη της.

Ποια είναι η Dylan Meyer

H Meyer είναι σεναριογράφος και γράψει για ταινίες όπως οι "XOXO” και "Loose Ends”. Έχει εργαστεί στην τηλεοπτική σειρά "Miss 2059” ενώ έχει κάνει και μία ταινία για το Netflix, με τίτλο 'Moxie'. Εκτός από σεναριογράφος, η Dylan ασχολείται και με την υποκριτική. Είχε ρόλους στις ταινίες 'The Death and Return of Superman', 'Wrestling Isn't Wrestling' και 'Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer'.

Η γνωριμία με την Kristen Stewart

Η Kristen Stewart είχε αποκαλύψει το 2019 ότι γνώρισε την Meyer στα γυρίσματα μιας ταινίας πριν έξι χρόνια. Η σχέση τους όμως ξεκίνησε πολλά χρόνια αργότερα, όταν συναντήθηκαν ξανά στο πάρτι ενός κοινού γνωστού. Όπως αποκάλυψε τη μέρα που τη συνάντησε ξανά αναρωτήθηκε "που ήσουν και γιατί δεν σε είχα γνωρίσει; Έμενε στο Λος Άντζελες αλλά ποτά δεν είχαμε συναντηθεί”.

Η σχέση με την διάσημη ηθοποιό

Η σταρ και η σεναριογράφος έχουν πολλά κοινά που τους ενώνουν. Όπως είχε πει σε συνέντευξή της "είμαστε και οι δύο από το Λος Άντζελες και το αγαπάμε πολύ. Είμαστε και οι δύο αλητάκια. Και οι δύο νιώθαμε σαν trolls όταν ήμασταν παιδιά. Είμαστε τόσο ίδιες αλλά τόσο διαφορετικές. Είναι συγγραφέας κι είναι καταπληκτική”.

Η Kristen είχε πει στην Dylan ότι την αγαπά μόλις δύο εβδομάδες μετά την αρχή της σχέσης τους. "Την πρώτη φορά που της είπα ότι την αγαπώ ήταν πολύ αργά και ήμασταν σε ένα άθλιο μπαρ και οι φίλες της ήταν εκεί και τελικά έφυγαν. Κι εγώ της είπα 'είμαι τόσο ερωτευμένη μαζί σου΄” είχε πει η ηθοποιός. Από τότε το ζευγάρι δεν κρύβει ότι είναι μαζί, δημοσιεύει κάποιες προσωπικές στιγμές τους στο Instagram ενώ ήδη έχουν αρχίσει να οργανώνουν τον γάμο τους.

Η Stewart, μάλιστα, περιέγραψε και πως ονειρεύεται τον γάμο της. "Θέλω να είναι στο Λος Άντζελες, ώστε να έρθουν όλοι”, είπε, τονίζοντας ότι "θέλω να είναι χαλαρά. Δεν θέλω κανείς να συνοδεύει κάποιον στην εκκλησία. Απλά θα σταθούμε και θα ανταλλάξουμε όρκους και μετά θα κάνουμε ένα πάρτι”, είπε σε συνέντευξή της.