James Middleton | Ο αδελφός της Kate Middleton βραβεύτηκε και πόζαρε στο κόκκινο χαλί με τον σκύλο του

Ο James Middleton, ο αδελφός της Kate Middleton, κρατάει ένα χαμηλό προφίλ συγκριτικά με την άλλη τους αδελφή, Pippa, και προσπαθεί να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόσφατα, όμως, θέλησε να μοιραστεί με τους followers του στα social media μια σημαντική στιγμή της ζωής του, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του από το κόκκινο χαλί.

Ο 34χρονος James βραβεύτηκε από την Ομοσπονδία Pet Industry με το βραβείο 'Pet Professional of the Year” και έγραψε στο Instagram: "Είμαι πολύ ευγνώμων που έλαβα το βραβείο 'Pet Professional of the year' και που η Ella & Co είναι φιναλίστ για τα βραβεία 'Online Business of the Year 2021'”.

Στη φωτογραφία που ανέβασε, ο James ποζάρει στο κόκκινο χαλί κρατώντας το βραβείο του κι έχοντας ως συνοδό ένα από τα αγαπημένα του σκυλιά. Όπως έγραψε: "Από μπαμπάς σκύλου σε βραβευμένο μπαμπά σκύλου. Τα σκυλιά νομίζω ότι δεν γνωρίζουν το δώρο που μου δίνουν αλλά κάθε μέρα θέλω να τους πω πόσο βαθιά εκτιμώ τη δύναμη της απεριόριστης αγάπης και συντροφικότητας τους, για αυτό έκανα αποστολή μου να τους τα επιστρέψω. Είναι υπέροχο που αναγνωρίζομαι για αυτό”.

Ο Middleton δεν κάνει συχνά αναρτήσεις στα social media, ενώ η τελευταία φωτογραφία που είχε ανεβάσει ήταν μετά τον γάμο του με την Alizee Thevenet τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όπως είχε γράψει "ήμουν τόσο βυθισμένος στο να αγκαλιάζω και να απολαμβάνω τους πρώτους μήνες με τη γυναίκα μου. Συνειδητοποίησα ότι χωρίς να το καταλάβω έκανα ένα detox από τα social media. Κάτι που δεν είναι κακό. Αλλά επιστρέψαμε, ελπίζω να μην σας πειράζει”.