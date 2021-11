Natalie Wood | Η αδελφή της μιλά για την απόφασή της να αποκαλύψει ότι ο Kirk Douglas είχε κακοποιήσει τη διάσημη ηθοποιό

Η Lana Wood, η μικρή αδελφή της διάσημης ηθοποιού, Natalie Wood, αποκάλυψε στα απομονημονευματά της "Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood" πως ο Kirk Douglas είχε επιτεθεί σεξουαλικά στην σταρ.

Η 75χρονη σήμερα Wood εξηγεί πώς το κίνημα MeToo τη βοήθησε να αποκαλύψει το μυστικό για το περιστατικό ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς το 1955. Όπως είπε σε συνέντευξή της στο Fox News ήταν δύσκολο να μιλήσει για τον βιασμό πριν τον θάνατο του Douglas σε ηλικία 103 ετών. "Είναι ένα τρομερό πράγμα να έχεις το κουράγιο να το αποκαλύψεις. Ήταν πολύ άβολο. Και ποτέ δεν είχα πει τίποτα μέχρι τώρα" είπε εξηγώντας πως η δύναμη του MeToo ήταν μεγάλο κίνητρο.

"Βρίσκουν τη δύναμη να πουν κάτι. Αλλά πρέπει να καταλάβετε γιατί δεν ήταν εύκολο να πω κάτι προηγουμένως. Κάθε φορά που κάποιος αποκάλυπτε μια ιστορία για κάποιον, η πρώτη ερώτηση που του έκαναν ήταν γιατί περίμενε τόσο καιρό. Γιατί λένε κάτι τώρα" είπε η Wood, τονίζοντας πως "η σεξουαλική επίθεση είναι κάτι τρομερό να παραδεχτείς. Είναι τρομερό. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα ποτέ να παραδεχτώ εγώ, αλλά υπάρχουν πολλές φήμες και ανακρίβειες που κυκλοφορούν για την αδελφή μου".

Η Lana Wood είπε πως το περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 1955 στο chateau Marmont στο Λος Άντζελες είναι κάτι που γνώριζαν στο Hollywood σαν φήμη, κάτι που της είχε δημιουργήσει επιπλέον πόνο όταν έπρεπε να θρηνήσει τον θάνατο της αδελφής της το 1981. "Δεχόμουν μηνύματα από ρεπόρτερ που με ρωτούσαν ποιος ήταν. Πάντα έλεγα όχι. Ήθελα απλά την αδελφή μου πίσω. Κανείς δεν θα την πρόσεχε λέγοντας την αλήθεια. Και ξέρω ότι κι εκείνη θα έκανε το ίδιο για μένα. Ήταν πολύ προστατευτική με την οικογένειά της. Ήθελα να παλέψω για το όνομά της" είπε.

Σύμφωνα με το βιβλίο της Wood, ο βιασμός έγινε όταν η Natalie έκανε τα γυρίσματα της ταινίας ‘The Searchers’. Η μητέρα της είχε κανονίσει μια συνάντηση ανάμεσα στη 17χρονη Natalie και τον 30χρονο Douglas ελπίζοντας ότι "πολλές πόρτες θα ανοίξουν για εκείνη", απλά και μόνο αν είχε την έγκρισή του. Όπως γράφει η Wood "θυμάμαι ότι η Natalie ήταν πολύ όμορφη όταν η μαμά την άφησε στο chateau Marmont. Πέρασε πολύ χρόνος όταν η Natalie επέστρεψε στο αυτοκίνητο και με ξύπνησε όταν χτύπησε την πόρτα του αυτοκινήτου". Τότε θυμάται ότι "ήταν χάλια. Ήταν πολύ συγχυσμένη και εκείνη και η μαμά ξεκίνησαν να ψιθυρίζουν. Δεν μπορούσα στα αλήθεια να τις ακούσω ή να καταλάβω τι έλεγαμ. Κάτι κακό είχε συμβεί στην αδελφή μου, ήταν εμφανές, αλλά ο,τι κι αν ήταν ήμουν πολύ μικρή για να μου το πουν". Σύμφωνα με τη Lana, μετά την σεξουαλική επίθεση, η Natalie και η μητέρα της συμφώνησαν να μην κατηγορήσουν τον Douglas δημοσίως για να μην καταστρέψουν την καριέρα του.