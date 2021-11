Η Lady Gaga συντετριμμένη από τη μάχη του Tony Bennett με το Αλτσχάιμερ

Με τη Lady Gaga να βρίσκεται στην επικαιρότητα, λόγω της πρόσφατης συμμετοχής της στην ταινία "House of Gucci", όπου υποδύεται τη μαύρη χήρα, Patrizia Reggiani, η τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή "The Zoe Ball Breakfast Show" και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας του καλού της φίλου, Tony Bennett.

Η Gaga είχε συνεργαστεί αρκετές φορές με τον θρυλικό τραγουδιστή, με τα δυσάρεστα νέα της ασθένειάς του να στενοχωρούν βαθιά τους φαν του και την ίδια τη σούπερ σταρ. Πρόσφατα, το μουσικό ντουέτο κέρδισε 6 υποψηφιότητες για Grammy, χάρη στο νέο τους άλμπουμ "Love for Sale" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τη Gaga να είναι χαρούμενη, αλλά ταυτόχρονα συντετριμμένη εξαιτίας αυτού που περνάει ο συνεργάτης της.

Στις αρχές του έτους, ο 95χρονος Tony Bennett είχε μοιραστεί το γεγονός πως πάσχει από Αλτσχάιμερ, η διάγνωση του οποίου είχε γίνει το 2016. Για 2 χρόνια, ο τραγουδιστής δεν είχε κανένα σύμπτωμα, μέχρι τη στιγμή που εκείνος και η Gaga ξεκίνησαν ξανά τις νέες ηχογραφήσεις για το άλμπουμ τους.

"O Tony είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη και τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Αγαπώ την οικογένειά του με όλη μου την καρδιά, αγαπώ τη σύζυγό του, Susan, με όλη μου την καρδιά. Δεν μπορώ να σου πω πόσα έμαθα από εκείνον και πώς είναι να τραγουδάς μαζί με έναν θρύλο για τόσα χρόνια. Τραγουδάω με τον Tony για περίπου 10 χρόνια και είναι αποκαρδιωτικό να βλέπω τι περνάει εξαιτίας του Αλτσχάιμερ", δήλωσε η Lady Gaga.

Επίσης, η ίδια πρότεινε σε όσους την άκουγαν και γνωρίζουν ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή άνοια, να τους βάζουν μουσική από την παιδική τους ηλικία. "Αν είστε με ένα άτομο που αγαπάτε, βάλτε τους μουσική από την παιδική τους ηλικία και σας υπόσχομαι πως θα επανέλθουν στη ζωή με έναν τρόπο που δεν το περιμένετε. Όμως όχι όλοι, κάθε κατάσταση είναι διαφορετική όπως και κάθε άτομο, αλλά είναι ακόμα εκεί και η καρδιά μου είναι με εσάς και το άλμπουμ αυτό φτιάχτηκε ενώ ο Tony είχε Αλτσχάιμερ και τραγουδούσαμε ενώ είχε και ακόμα μπορούσε να το κάνει , γεγονός που με ξάφνιασε", είπε χαρακτηριστικά.

Πέρα από τις φετινές υποψηφιότητες, η Gaga και ο Bennett είχαν κερδίσει Grammy το 2015 για το άλμπουμ τους "Cheek to Cheek" στην κατηγορία "best traditional pop vocals", ενώ τον περασμένο Αύγουστο μαγνητοσκόπησαν το μουσικό αφιέρωμα "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga", το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή στο CBS.