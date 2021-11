Οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Grammy

Με την πανδημία του κορονοϊού να επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανακοίνωση των φετινών υποψηφίων βραβείων Grammy, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη ετήσια virtual εκδήλωση στο Μουσείο Grammy στο Λος Άντζελες, με τον CEO της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης, Harvey Mason Jr., να κάνει τα "αποκαλυπτήρια".

Στις κατηγορίες που φέτος έγιναν 88, αφού προστέθηκαν οι Best Global Music Performance (Global Music Field) και Best Música Urbana Album (Latin Music Field), ο jazz κιμπορτνίστας, Jon Batiste προηγείται με 11 υποψηφιότητες, τον οποίο ακολουθούν οι Justin Bieber, Doja Cat και H.E.R. με 8 και η Billie Eilish και η Olivia Rodriguo με 7 η καθεμία.

Η "μεγαλύτερη μουσική βραδιά" θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου του 2022 στο Staples Center στο Λος Άντζελες, που σύντομα θα μετονομαστεί σε Crypto.com Arena.

