Η εκθαμβωτική "νυφική" εμφάνιση της Jennifer Lopez στα βραβεία AMAs

Η Jennifer Lopez μπορεί να χώρισε πριν από 6 μήνες, διαλύοντας τον αρραβώνα της από τον Alex Rodriguez, όμως το μυαλό της εξακολουθεί να βρίσκεται στον γάμο. Ο λόγος, αυτή τη φορά, δεν είναι κάποιος σύντροφος, αλλά η νέα της ταινία στην οποία υποδύεται μία σούπερ σταρ που παντρεύεται έναν κοινό θνητό. Από την άλλη πρόσφατα, δεν απέκλεισε το γεγονός να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας για 4η φορά, ύστερα από την επιβεβαίωση της νέας της σχέσης με τον Ben Affleck.

Πάντως, στην εμφάνισή της στη σκηνή των American Music Awards, το bridal στοιχείο ήταν έκδηλο και της πήγαινε ομολογουμένως πολύ. Ειδικότερα, η λατίνα σταρ παρουσίασε το καινούριο της τραγούδι "On My Way", που αποτελεί το soundrack της ταινίας "Marry Me", φορώντας στην αρχή ένα μαύρο φόρεμα, που έμοιαζε σαν σακάκι, με λευκές λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, αφού χάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα εμφανίστηκε με ένα φόρεμα σε κρεμ απόχρωση, το οποίο είχε τούλινη φούστα και ένα βέλο στο κεφάλι, το οποίο αφαίρεσε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.

Όπως είχε δηλώσει σε προηγούμενη εμφάνισή της, το τραγούδι αυτό εξηγεί τα λάθη τα οποία κάνει κανείς μέχρι να βρει την πραγματική του ευτυχία, πράγμα που κάνει το κομμάτι να μοιάζει αυτοβιογραφικό για τη Lopez. Η ίδια, ύστερα από διάφορες σχέσεις και δυσκολίες στην προσωπική της ζωή, είναι μαζί με τον Ben Affleck, που προς το παρόν φαίνεται πως για εκείνη είναι το "σπίτι" της.

Η πρώτη τους δημόσια επίσημη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, στην προβολή της νέας ταινίας του Affleck, ύστερα από κρυφτούλι με τους παπαράτσι, οι οποίοι είχαν χάσει τον ύπνο τους για να απαθανατίσουν έστω μία λήψη με τους δύο αστέρες του Hollywood. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες κοινές εμφανίσεις, με την πιο iconic, εκείνη στο Met Gala.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εμφάνισή της στα AMAs: