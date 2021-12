Η Billie Eilish δεν είναι πια ξανθιά

Οι διαρκείς μεταμορφώσεις είναι μέρος του lifestyle ενός σταρ, ιδίως του status που έχει κατακτήσει η Billie Eilish. Στα 19 της χρόνια, η Eilish είναι η νεότερη καλλιτέχνης που έχει βραβευτεί με Grammy, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο σε 4 βασικές κατηγορίες των κορυφαίων βραβείων της μουσικής, και μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της δεκαετίας του 2010. Κι όλα αυτά, έχοντας κυκλοφορήσει μόλις ένα album.

Με αφορμή τη κυκλοφορία του δεύτερου album της "Happier Than Ever", τον Ιούλιο του 2021, η Billie Eilish με την ως τότε emo εμφάνιση - με τα μαλλιά της βαμμένα σε μαύρο και πράσινο χρώμα- μεταμορφώθηκε σε ντίβα του Old Hollywood, υιοθετώντας το χρώμα που ήταν δημοφιλές ανάμεσα στις σταρ εκείνης της εποχής, το λαμπερό ξανθό. Αφού, ωστόσο, έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις με το εντυπωσιακό ξανθό στα μαλλιά της, η Eilish επέστρεψε στα σκούρα μαλλιά, που είναι πιο κοντά στην προσωπικότητά της και το στιλ της.

Σε φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, η Eilish ποζάρει με κοντά σκούρα καστανά μαλλιά και στη λεζάντα γράφει: "Σας έλειψα;". Όπως, μάλιστα, είχε πει σε συνέντευξή όταν είχε γίνει ξανθιά: "Δεν έχω σκοπό να κάνω τους άλλους να με δουν διαφορετικά. Ανέβασα στο Instagam ένα video από την εποχή που τα μαλλιά μου ήταν πράσινα, κι είδα ότι μου έγραφαν ότι μας λείπει αυτή η Billie Eilish. Είμαι ακόμα το ίδιο πρόσωπο. Κι όχι μια Barbie που απλά αλλάζει κεφάλια".