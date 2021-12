Mariah Carey | Γράφει ιστορία με το "διαμαντένιο" All I Want for Christmas Is You

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You”, έγραψε ιστορία ως το μόνο εορταστικό τραγούδι που έγινε διαμαντένιο. Η τραγουδίστρια πήρε το διαμαντένιο βραβείο της από την RIAA, την αμερικάνικη ένωση της μουσικής βιομηχανίας, που τίμησε το δημοφιλές single ως το πρώτο και μοναδικό που έχει λάβει αυτή την αναγνώριση.

"Η διαρκής αγάπη για το τραγούδι μου ποτέ δεν σταματά να με εντυπωσιάζει και να γεμίζει την καρδιά μου με πολλά συναισθήματα” είπε η 52χρονη Carey που είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά την επιτυχία το 1994. "Το All I Want For Christmas Is You έχει κρατήσεθ διαφορετικές εποχές της μουσικής βιομηχανίας. Το RIAA διαμαντένιο βραβείο; Ουάου! Είμαι τόσο τυχερή που έχω τους καλύτερους fans στη γη που εξακολουθούν να στηρίζουν την κληρονομιά μου. Σας αγαπώ”, δήλωσε η σταρ.

Η Mariah ανακοίνωσε την είδηση στα social media ενώ μοιράστηκε και μια φωτογραφία της με το βραβείο της. "Τα διαμάντια είναι οι καλύτεροι φίλοι ενός κοριτσιού” έγραψε στη λεζάντα.

"Η Mariah είναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων”, είπε ο πρόεδρος της Sony Music και την ευχαρίστησε που συνεχίζει να γράφει ιστορία αφού είναι η μόνη καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να τιμηθεί με αυτό το βραβείο.

Το "All I Want for Christmas" είχε κυκλοφορήσει το 1994 σε συμπαραγωγή της Carey και του Walter Afanasieff. Το βραβείο δόθηκε αφού το single σημείωσε 10 εκατομμύρια σε πωλήσεις και streams. Η Mariah έχει λάβει το ίδιο βραβείο και για δύο άλμπουμ της, το Music Box του 1993 και το Daydream του 1995.