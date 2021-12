Jennifer Grey | Η σχέση της με τον Matthew Broderick, το θανατηφόρο τροχαίο και ο λόγος που δεν ήθελε να χορέψει ποτέ ξανά

H Jennifer Grey, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία 'Dirty Dancing', κάποτε είχε σχέση με τον Matthew Broderick, τον σύζυγο της Sarah Jessica Parker. Εκείνη την εποχή, το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να κρατήσει κρυφή την σχέση του, όμως όταν αναμείχθηκαν σε ένα τροχαίο όλος ο κόσμος έμαθε ότι είναι μαζί.

Το θανατηφόρο δυστύχημα

Στις 5 Αυγούστου 1987, η Grey και ο Broderick έκαναν μια βόλτα με το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο ηθοποιός ενώ έκαναν διακοπές στην βόρεια Ιρλανδία. Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει να βγαίνει κρυφά μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα του 'Ferris Bueller's Day Off'. Ξαφνικά, ο Broderick μπήκε στη λάθος λωρίδα και δεν μπορούσε να αποφύγει την μετωπική σύγκρουση με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Margaret Doherty. Η 63χρονη αλλά και η συνοδηγός, η 28χρονη κόρη της, πέθαναν ακαριαία. Ο ηθοποιός κρίθηκε υπαίτιος για απρόσεκτη οδήγηση και του δόθηκε πρόστιμο 175 δολαρίων. Ο σταρ έσπασε το πόδι του στο ατύχημα ενώ η Grey τραυμάτισε τον αυχένα της, σκίζοντας πολλούς συνδέσμους στο πίσω μέρος του λαιμού της.

Δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα, η Grey δεχόταν διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο της στο 'Dirty Dancing' που είχε μόλις κυκλοφορήσει. Μετά από μια πορεία στο σινεμά με μικρούς ρόλους σε ταινίες, όπως τα "Reckless" και "American Flyers" είχε επιτέλους καταφέρει να κάνει το πρώτο της σημαντικό βήμα στη βιομηχανία.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι για χρόνια μετά το Dirty Dancing ντρεπόταν να χορέψει μπροστά σε κόσμο- ακόμα κι όταν ήταν καλεσμένη με τον σύζυγό της σε ένα γάμο- καθώς ένιωθε ότι οι προσδοκίες του κόσμου για τις χορευτικές της ικανότητες ήταν υπερβολικές. Όμως, αυτό δεν ήταν ό,τι χειρότερο έπρεπε να διαχειριστεί ψυχολογικά. Το τροχαίο που είχε βιώσει στο ζενίθ της καριέρας της, την ανάγκασε να αποσυρθεί για ένα διάστημα από την υποκριτική ενώ αργότερα άρχισε να αντιμετωπίζει και προβλήματα με τον αυχένα της.

Η ζωή της μετά το ατύχημα

Η Grey κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό της ψυχολογικά και συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός. Το 2001 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Clark Glegg κι απέκτησε την κόρη της, Stella.

Παρά την ευτυχισμένη επαγγελματική της και προσωπική της ζωή, η Grey πάντα έπρεπε να αντιμετωπίζει τον πόνο που ακόμα βίωνε εξαιτίας εκείνου του τροχαίου. Μετά από πολλές θεραπείες δεν κατάφερε να βρει κάτι που θα έδινε μακροχρόνια λύση στο πρόβλημά της.

To 2010 μετά τον θάνατο του Patrick Swayze αλλά και τη διάγνωσή της με καρκίνο, αποφάσισε να χορέψει ξανά. Συμμετείχε στο αμερικάνικο Dancing With The Stars και αναδείχτηκε νικήτρια. Μετά το ριάλιτι ανακάλυψε ότι είχε πρόβλημα στην σπονδυλική της στήλη και έκανε μια επέμβαση κατά την οποία ο γιατρός ανακάλυψε έναν όγκο, τον οποίο και αφαίρεσε.

Εκτός από την Grey, όμως, και ο Broderck άργησε να ξεπεράσει το τροχαίο που είχε προκαλέσει. Για χρόνια πάλευε με τις τύψεις για τον θάνατο μιας μητέρας και της κόρης της. Το 2002 συνάντησε την οικογένεια τους και μετά από συνομιλία με τον γιο της οικογένειας, Martin Doherty, πήρε τη συγχώρεση που αναζητούσε. Ο Doherty είπε ότι δεν πιστεύει ότι το έκανε επίτηδες κι ότι δεν ένιωθε πια θυμό για τον ηθοποιό. Ο σταρ έκανε για πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία ενώ όταν το ξεπέρασε συνέχισε τη ζωή του. Το 1997 παντρεύτηκε την Sarah Jessica Parker με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Η Grey από την άλλη χώρισε με τον σύζυγό της το 2020 ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.