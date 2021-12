Chris Noth | Πήρε ξεκάθαρη θέση στην κόντρα της Sarah Jessica Parker και της Kim Cattrall

O Chris Noth υποδύθηκε έναν από τους πιο γοητευτικούς τηλεοπτικούς ρόλους, κάνοντας τον Mr.Big για πολλά χρόνια να μοιάζει ο "κύριος τέλειος” που ψάχνει κάθε γυναίκα στη ζωή της. Ο 67χρονος ηθοποιός που επιστρέφει στο 'And Just Like That' στον ρόλο που τον έκανε ευρέως γνωστό, μίλησε για την πολύχρονη φιλία του με την συμπρωταγωνίστριά του Sarah Jessica Parker αλλά και την αμηχανία του με την απουσία της Kim Cattrall από το revival της σειράς.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, ο Noth παραδέχτηκε ότι είναι υπερπροστατευτικός με την Parker ενώ είπε πως δεν καταλαβαίνει την απόφαση της Cattrall: "Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καμία ιδέα τι σκέφτεται η Cattrall ή ποια είναι τα συναισθήματά της. Αυτό που ξέρω είναι ότι είμαι πολύ κοντά στην SJ και οι περιγραφές της Cattrall για εκείνη δεν πλησιάζουν καν κοντά”, είπε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο ηθοποιούς.

"Την συμπαθούσα, πίστευα ότι ήταν εκπληκτική στη σειρά και κάποιοι άνθρωποι προχωρούν για τους δικούς τους λόγους, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δικοί της. Απλά ήλπιζα όλα αυτό να μην είχε συμβεί γιατί είναι λυπηρό και αμήχανο”, αποκάλυψε ο διάσημος ηθοποιός. Ο σταρ τόνισε πως "δεν θέλω να βλέπω κάποιον να μιλάει άσχημα για την SJ γιατί είναι στόχος και οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν κακοί. Νιώθω πολύ προστατευτικός με εκείνη και δεν χάρηκα με αυτό. Μόνο αυτό θα πω”.

Η 64χρονη Cattrall που υποδυόταν την Samantha Jones στο Sex and the City επί έξι σεζόν είχε εξηγήσει ότι δεν θελω να συμμετέχει στο 'And Just Like That', λέγοντας πως "είμαι τυχερή που έχω επιλογή, όχι ότι δεν έχω δουλέψει για αυτό, αλλά την έχω. Δεν θα ήμουν καλή στο να κάνω κάτι που πραγματικά δεν θέλω να κάνω”.

Η Parker από την πλευρά της δήλωσε ότι παρά το όσα γράφτηκαν στα media περί κόντρας ποτέ δεν είπε ότι δεν συμπαθούσε την Cattrall: "Όχι, δεν την αντιπαθώ. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Ποτέ δεν θα το έλεγα. Η Samantha δεν είναι μέρος αυτής της ιστορίας, αλλά θα είναι πάντα ένα μέρος από εμάς, όπου κι αν είμαστε ό,τι κι αν κάνουμε”.