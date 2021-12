Πριγκίπισσα Aiko | Η 20χρονη μοναδική κόρη του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας που δεν έχει δικαίωμα διαδοχής στον θρόνο

Η πριγκίπισσα Aiko δεν είναι από τις royals που γνωρίζει ο κόσμος, όμως η 20χρονη είναι το μοναδικό παιδί του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Naruhito και της αυτοκράτειρας Masako. Τα 20α της γενέθλια που γιόρτασε πρόσφατα σήμαναν και την πρώτη της μέρα ως επίσημο εργαζόμενο μέλος του Παλατιού με την αυτοκρατορική οικογένεια να το γιορτάζει με μια παραδοσιακή τελετή.

Η Aiko δεν έχει δικαίωμα στη διαδοχή του "θρόνου του Χρυσανθέμων” καθώς το πρωτόκολλο ορίζει ότι μόνο άντρες μπορούν να ανέβουν στον θρόνο, όμως θα υπηρετεί τον θρόνο έχοντας τιμηθεί με τη δεύτερη κατά σειρά αναγνώριση στη χώρα, το Grand Cordon of the Order of the Precious Crown.

Στην παραδοσιακή τελετή προς τιμήν της, η Aiko φόρεσε ένα λευκό φόρεμα και μια εντυπωσιακή τιάρα ενώ χαμογελούσε διαρκώς. Η πριγκίπισσα επισκέφτηκε τον παππού της, αυτοκράτορα Akihito και την γιαγιά της, αυτοκράτειρα Michiko, στο Τόκιο, ενώ δέχτηκε ευχές μαζί με τους γονείς της από όλα τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας και της ιαπωνικής κυβέρνησης. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρίγκιπας Akishino και η πριγκίπισσα Kiko, οι γονείς της Mako Komuro, της πριγκίπισσας που απαρνήθηκε τον τίτλο της για να παντρευτεί τον αγαπημένο της.

Η πρώτη κίνηση της Aiko ως πριγκίπισσα της Ιαπωνίας ήταν να μην παραγγείλει μια καινούρια τιάρα, δείχνοντας τη συμπαράστασή της στους πολίτες που ζουν καθημερινά με περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας. Η Aiko επέλεξε μια τιάρα της θείας της, Sayako Kuroda, η οποία επίσης είχε φύγει από το Παλάτι για να παντρευτεί τον αγαπημένο της το 2005.

Η νεαρή πριγκίπισσα σπουδάζει Ιαπωνική λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο του Τόκιο ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα της αρέσει η καλλιγραφία, η ποίηση, το πιάνο και το βιολί. Το 2010 είχε γίνει γνωστό ότι δεν πήγαινε στο σχολείο για μεγάλο διάστημα εξαιτίας του άγχους που ένιωθε ενώ δεν είχε παραστεί στην τελετή αποφοίτησης στο σχολείο της.