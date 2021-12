Cynthia Nixon | Εξηγεί γιατί η Miranda στο 'And Just Like That' έχει γκρίζα μαλλιά

Η Cynthia Nixon μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον χαρακτήρα που υποδύεται στο revival του Sex and the City λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας σειράς, αποκαλύπτοντας μερικά στοιχεία για τους αγαπημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες.

Η 55χρονη ηθοποιός εξήγησε στο "Live with Kelly and Ryan” πώς η τηλεοπτική Miranda αποφάσισε να αφήσει τα μαλλιά της στη φυσική της απόχρωση στο "And Just Like That”. Όπως είπε, ο δημιουργός της σειράς, Michael Patrick King, θεώρησε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ταιριαστό στον χαρακτήρα της Miranda: "Ο Michael Patrick King που είναι ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης μας εξήγησε ότι πολλές γυναίκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν μπορούσαν να βγουν έξω για να πάνε στο κομμωτήριο και αποφάσισαν να αφήσουν τα μαλλιά τους στη φυσική τους γκρι απόχρωση. Μετά αποφάσισαν ότι τους άρεσαν. Οπότε εάν κάποια έκανε κάτι τέτοιο, τότε αυτή θα ήταν η Miranda”.

Στο "And Just Like That” η Miranda, η Carrie και η Charlotte θα συναν τηθούν ξανά στις τηλεοπτικές μας οθόνες για να μας δείξουν τις περιπέτειές τους, τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη και τη φιλία τους στην ηλικία των 50. Η Sarah Jessica Parker σε συνέντευξή της σε αμερικάνικο περιοδικό, είχε αναφερθεί στα αρνητικά σχόλια που έγιναν για την ηλικία των πρωταγωνιστριών εξηγώντας πως "υπάρχουν πολλά σχόλια που παραπέμπουν σε μισογυνισμό για εμάς που ποτέ δεν θα γίνονταν για έναν άντρα. Γκρίζα μαλλιά, έχει γκρίζα μαλλιά;” είχε πει, προσθέτοντας πως "κάθομαι με τον Andy Cohen και είναι γεμάτος με γκρίζα μαλλιά και είναι εκπληκτικός. Γιατί είναι εντάξει για εκείνον;”.

Το πρωτο επεισόδιο του "And Just Like That...” κάνει πρεμιέρα στο αμερικάνικο HBO Max στις 9 Δεκεμβρίου 2021.