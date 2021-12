Kristin Davis | Η Charlotte του 'And Just Like That' εξηγεί πώς η σειρά θα παρουσιάσει την απουσία της Samantha

Η Kristin Davis, η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο της Charlotte στο Sex and the City, μίλησε για το revival της σειράς 'And Just Like That' αλλά και την πολυσυζημένη απουσία της Kim Cattrall.

Η ηθοποιός που υποδυόταν την Samantha στη δημοφιλή σειρά αποφάσισε να μην συμμετέχει στο revival αφήνοντας να εννοηθεί ότι όχι μόνο δεν είχε καλή συνεργασία με τη Sarah Jessica Parker αλλά δεν θα ήταν καλή σε κάτι που δεν θέλει να κάνει.

Η 56χρονη Davis μιλώντας στην εκπομή Today επιβεβαίωσε τις φήμες ότι η απουσία της Samantha θα είναι μέρος του σεναρίο της σειράς: "Αγαπάμε τη Samantha. Η Samantha ποτέ δεν πρόκειται να μην είναι μέρος με κάποιο τρόπο, υπάρχει σεβασμός στην Samantha” είπε η ηθοποιός και εξήγησε ότι "είναι μέρος της ιστορίας. Ποτέ δεν θα δείχναμε ασέβεια στη Samantha”.

O δημιουργός της σειράς, Michael Patrick King, μιλώντας στους New York Times είχε επίσης μιλήσει για την πλοκή μετά την απουσία της Cattrall λέγοντας ότι "κανείς δεν πεθαίνει” δίνοντας τέλος στις φήμες που ήθελαν την Samantha να έχει πεθάνει στη νέα σειρά.

Η 65χρονη Cattrall υποδυόταν την Samantha Jones, την φίλη της Carrie, της Charlotte και της Miranda, από το 1998 έως το 2004 ενώ είχε συμμετάσχει και στις δύο κινηματογραφικές ταινίες Sex and the City. Όπως είχε πει για την απόφασή της να μην συμμετάσχει στο And Just Like That "είμαι τυχερή που έχω επιλογή όχι πως δεν έχω δουλέψει για αυτό αλλά την έχω. Δεν θα ήμουν καλή εάν έκανα κάτι που δεν ήθελα να κάνω”.