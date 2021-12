"Δεν έχω ιδέα γιατί θέλουν να δείχνουν μεγάλες. Εγώ, δεν θα το επέτρεπα ποτέ" | Η Patricia Field μιλάει για το 'And Just Like That'

Η διάσημη ενδυματολόγος του Sex and the City, Patricia Field, δεν συνέχισε τη συνεργασία της με τη σειρά και παρέδωσε τη σκυτάλη στην συνεργάτη της Molly Rogers στο 'And Just Like That'.

H στιλίστρια και σχεδιάστρια αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι θα παρακολουθήσει το revival της σειράς ενώ όπως είπε στο People "μιλάω με τη Molly όλη την ώρα” δείχνοντας ότι εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις με τους συντελεστές του 'And Just Like That'. Όπως λέει, όμως, το concept της νέας σειράς δεν ήταν κάτι που την ενδιέφερε να κάνει: "Ήταν ένα νέο concept ότι το καστ είναι μεγαλύτερο. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν έχω ιδέα γιατί θέλουν να μοιάζουν μεγάλες, εγώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ”.

Η Field, εξάλλου, την εποχή που ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας σειράς είχε ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία με την με την Lily Collins στο 'Emily in Paris', ενώ σχεδίαζε και τη νέα κολεξιόν της με γάντια: "Ξεκίνησε από τα χαμένα μου γάντια, τα αγαπημένα γάντια και την ευκαιρία να τα φορέσω στη Lily Collins”, είπε, τονίζοντας πως "μου αρέσει η ιδέα ότι βγάζουμε τα γάντα από τα καταστήματα με vintage ρούχα. Είναι μια νέα εποχή. Τα γάντια είναι κάτι νέο πάλι γιατί έλειπαν τόσο καιρό. Για μια νέα γυναίκα είναι κάτι καινούριο. Λατρεύω τα γάντια και τα κορίτσια χρειάζονται τα γάντια. Ας το πούμε, είναι υπέροχα”.