Jaclyn Smith | Η 76χρονη σταρ της σειράς 'Οι Άγγελοι του Τσάρλι" ποζάρει με τον γιο της και δείχνει νεότερη από αυτόν

H Jaclyn Smith, η ηθοποιός που υποδυόταν την Kelly στη σειρά 'Οι Άγγελοι του Τσάρλι', μοιράστηκε πρόσφατα μια φωτογραφία της με τον γιο της προκαλώντας πολλά σχόλια στα social media.

H 76χρονη ηθοποιός πόζαρε δίπλα στον 39χρονο γιο της, Gaston Richmond κι έδειχνε- όπως πολλοί παρατήρησαν- νεότερη από εκείνον. "Μοιάζει με τον αδελφό σου όχι με τον γιο σου”κάποιος έγραψε ενώ κάποιος άλλος σχολίασε "ο Θεός σου έδωσε καλά γονίδια Jacqueline”. H βρετανίδα τηλεπερσόνα Karren Brady, μάλιστα, έγραψε στη στήλη της στην εφημερίδα The Sun πως η ηθοποιός είναι "ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν τα καλά γονίδια, μια υγιεινή διατροφή, η γυμναστική και ναι -ίσως λίγη διακριτική παρέμβαση- συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα”.

Την περασμένη άνοιξη, η Smith είχε μοιραστεί ξανά μια σειρά από φωτογραφίες του γιο της για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. "Έφτασε με ασφάλεια σε αυτόν τον πλανήτη και με έκανε την πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Νιώθω ότι ξεκίνησε να κάνει σερφ πριν περπατήσει. Πάντα με περιέργεια, παρατηρητικός και με την πιο καλοσυνάτη και ευαίσθητη καρδιά. Παραμένει ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στον πλανήτη”.

Ο Gaston ακολούθησε τα βήματα των γονιών του και εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος ως καμεραμάν με κάποιες από τις ταινίες στις οποίες έχει εργαστεί να είναι το πρόσφατο reboot του 'Party of Five' αλλά και τα 'Shameless' και "Fresh Off The Boat”. Η Jaclyn εκτός από τον γιο της είχε αποκτήσει από τον γάμο της με τον σκηνοθέτη Tony Richmond και την 36χρονη Spencer. Η ηθοποιός χώρισε με τον Richmond το 1989 και παντρεύτηκε το 1997 τον γιατρό Brad Allen.