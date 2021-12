Kate Middleton | Έπαιξε πιάνο για τα Χριστούγεννα και εντυπωσίασε με τις ικανότητες της

Μια μοναδική εορταστική εκδήλωση χάρισε η δούκισσα του Cambridge στους εκατομμύρια θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η Kate Middleton, επιθυμώντας να ευχαριστήσει όλους εκείνους που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στους δύσκολους μήνες της πανδημίας, διοργάνωσε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία, η οποία προβλήθηκε επίσημα την παραμονή των Χριστουγέννων. Αυτή ήταν και η αφορμή για την δούκισσα να αποκαλύψει το ταλέντο της στο πιάνο, καθώς με δική της πρωτοβουλία συνόδευσε τον Tom Walker στο τραγούδι του "For Those Who Can't Be Here".

"Χωρίς αμφιβολία ήταν μια εμπειρία ζωής. Δεν είναι εύκολο να καθίσεις στο πιάνο και να παίξεις μαζί με μουσικούς που δεν έχεις ξανασυνεργαστεί, μπροστά σε πλήθος κόσμου και σε κάμερες, αλλά εκείνη τα κατάφερε πολύ καλά", δήλωσε ο Σκωτσέζος τραγουδιστής για την εμφάνιση της δούκισσας, προσθέτοντας στην συνέχεια "Είναι πολύ δοτικός και ευγενικός άνθρωπος. Μας ευχαρίστησε όλους έναν έναν. Ήταν μια τρελή ημέρα για εμένα. Να είμαι σε έναν τόσο επιβλητικό χώρο και να παίζω μουσική με τη Δούκισσα. Σίγουρα δεν θα το ξεχάσω γρήγορα".

Η Kate Middleton σχεδίαζε την υλοποίηση της εκδήλωσης "" αρκετούς μήνες νωρίτερα, ενώ ήδη από τις αρχές του υποχρεωτικού εγκλεισμού έκανε εντατικές πρόβες στο πιάνο, ώστε να θυμηθεί όλα όσα είχε μάθει ως παιδί. Στην ιδιαίτερη αυτή βραδιά έδωσαν το παρόν πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενώ συμμετείχαν αρκετοί εθελοντές και πιστοί ακόλουθοι του Παλατιού. Τόσο η απαστράπτουσα εμφάνιση της πριγκίπισσας, όσο και το χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο, προσφέραν για λίγο στο κοινό στιγμές ξεγνοιασιάς και θαλπωρής, μακριά από τους γκρίζους καιρούς της πανδημίας.