Lucille Ball – Desi Arnaz | Το μεγάλο μυστικό που έκρυβαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους

Το ‘I love Lucy’ υπήρξε ένα από τα πιο επιδραστικά και δημοφιλή shows της αμερικάνικης τηλεόρασης και οι σταρ του, η Lucille Ball και ο σύζυγός της Desi Arnaz ήταν ένα από τα #couplegoals της δεκαετίας του ‘50

Η νέα ταινία ‘Being the Ricardos’ με την Nicole Kidman και τον Javier Bardem παρουσιάζει τη ζωή των δύο μεγάλων σταρ επαναφέροντας το ενδιαφέρον για το διάσημο ζευγάρι. Ένα πρόσφατο δημοσίευμα, μάλιστα, του Us Weekly αποκαλύπτει ότι το ζευγάρι έκρυβε ένα μεγάλο μυστικό κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Η κοινή πορεία των δύο σταρ ως παντρεμένο ζευγάρι είχε ξεκινήσει με ένα ψέμα αφού και οι δύο είπαν ψέματα για την ηλικία τους ώστε να μην αποκαλυφτεί στο κοινό ότι η Lucy ήταν στην πραγματικότητα έξι χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Lucy ήταν 29 ετών όταν παντρεύτηκε το 1940 και στο πιστοποιητικό του γάμου τους έγραψε ότι είχε γεννηθεί το 1914 ενώ το ίδιο έκανε και ο Desi. Στην πραγματικότητα η Lucille είχε γεννηθεί το 1911 και ο Desi το 1917. Το ζευγάρι μπορεί να ήθελε να μην προκαλέσει εκείνη την εποχή με τη διαφορά ηλικίας όμως δεν δίστασε να προκαλέσει μπροστά στην οθόνη αφού το 1951 όταν το ‘I Love Lucy’ έκανε πρεμιέρα ήταν το πρώτο διαφυλετικό ζευγάρι που εμφανιζόταν στην τηλεόραση.

Η εκπομπή είχε κάνει πρεμιέρα 16 χρόνια πριν το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τον πολιτειακό νόμο της Virginia που απαγόρευε τους διαφυλετικούς γάμους στην Αμερική. Η εκπομπή των δύο σταρ ήταν επαναστατική και έγινε και μάλιστα η πρώτη που είχε ως πρωταγωνίστρια μια έγκυο γυναίκα. Η παραγωγή του show, βέβαια, δεν ήθελε να δείξει την εγκυμοσύνη στην κάμερα και για αυτό απαγορεύτηκε η λέξη "έγκυος" από την εκπομπή.

Το ζευγάρι μπορεί να έκανε τους Αμερικάνους να γελούν μπροστά στην κάμερα, όμως στην πραγματικότητα ο γάμος τους είχε πολλές δυσκολίες εξαιτίας της απιστίας και του αλκοολισμού. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1960 αλλά διατήρησε φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις ενώ ο Arnaz λίγο πριν πεθάνει είχε γράψει για την πρώην σύζυγό του: "Η Lucy ήταν η εκπομπή. Η Viv, ο Fred κι εγώ ήμασταν τα σκηνικά. Το ‘Σε αγαπάω Lucy’ δεν ήταν ποτέ μόνο ο τίτλος".