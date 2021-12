Η Joan Collins για τον Chris Noth: "Η καριέρα του καταστράφηκε"

Ένα ακόμη σκάνδαλο ταράζει ξανά την ηρεμία του Hollywood, με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Chris Noth, να είναι το talk of the town σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη συζήτηση δεν δίστασε να συμμετέχει η Joan Collins, η οποία δήλωσε πως δεν είναι η αρμόδια για να κρίνει τον πρωταγωνιστή του Sex and the City.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast "Woman's Hour" του BBC, η ηθοποιός θέλοντας να προωθήσει το νέο της ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε γενικότερα στη σεξουαλική παρενόχληση που υφίσταντο απαρχής κόσμου πολλές γυναίκες. Η ίδια, μάλιστα, μοιράστηκε προσωπικές της εμπειρίες, ως νέα ηθοποιός στο Hollywood, προσπαθώντας να αποφύγει τις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο πατέρας της και μάναντζέρ της, την είχε προειδοποιήσει για τη βιομηχανία του σινεμά και τον τρόπο με τον οποίο αρκετοί άνδρες μεταχειρίζονταν τις γυναίκες, ειδικά αν ήταν όμορφες.

Ταυτόχρονα, η ίδια υπογράμμισε πως αν υπήρχε το #MeToo, τότε οι άνδρες της εποχής θα ήταν πιο προσεκτικοί, σχολιάζοντας στη συνέχεια την περίπτωση του Noth. "Ποιος ξέρει τι έκανε. Τον ξέρω και δεν θα τον κρίνω, γιατί ποιος ξέρεις ποιες είναι αυτές οι γυναίκες. Όμως, η καριέρα του καταστράφηκε ολοσχερώς", είπε χαρακτηριστικά η Dame Joan Collins.

Ειδικότερα, 4 γυναίκες μέχρι τώρα έχουν κατηγορήσει τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση, γεγονός που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως ό,τι ειπώθηκε, δεν ισχύει. Από την άλλη, οι συμπρωταγωνίστριές του, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis και Cynthia Nixon δημοσίευσαν μία κοινή ανακοίνωση προς υπεράσπιση των θυμάτων του, με την τηλεοπτική Carrie Bradshaw να μη μπορεί να πιστέψει τι συνέβη.