Η Jennifer Aniston αποχαιρετά το 2021 με ένα κολλάζ αδημοσίευτων φωτογραφιών και βίντεο

Όπως όλοι οι διάσημοι και οι περισσότεροι χρήστες του Instagram μοιράστηκαν με τους followers τους στιγμές από τη χρόνια που μόλις έφυγε, κάνοντας τον απολογισμό τους, έτσι και η Jennifer Aniston μάς έδωσε μία γεύση από το δικό της 2021 και κομμάτια της ζωής της που δεν είχε δείξει ξανά στα social media.

Ειδικότερα, η ηθοποιός που τη φετινή χρονιά έκανε ένα δυνατό comeback με το reunion επεισόδιο των "Friends", τον δεύτερο κύκλο του "Morning Show" και το λανσάρισμα της beauty σειράς της, LolaVi-, δεδομένου ότι λόγω κορονοϊού είχε προσπαθήσει να αποτραβηχτεί για την ασφάλειά της από διάφορα πρότζεκτ και παρέες- μοιράστηκε μαζί μας πώς ήταν η χρόνια που πέρασε για εκείνη.

Στο βίντεο που ανέβασε, το οποίο συνόδευσε το κομμάτι των R.E.M. "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)", έγραψε στη λεζάντα: "Οι μικρές ενδιάμεσες στιγμές του 2021 που δεν εμφανίστηκαν στο feed. Καλή χρονιά σε όλους. Και τώρα πάμε για την επόμενη".

Συνεχίστε την ανάγνωση και παρακολουθήστε το βίντεο στο madamefigaro.gr