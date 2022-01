Η Rooney Mara θα υποδυθεί την Audrey Hepburn σε σκηνοθεσία Luca Guadagnino

Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου η Rooney Mara κλήθηκε να διαχειριστεί σχόλια θαυμασμού πως η εκπληκτική ομοιότητα της με την θρυλική Audrey Hepburn είναι γεγονός. Αυτό ακριβώς φαίνεται πως είχε στο μυαλό του ο υποψήφιος για Oscar σκηνοθέτης, Luca Guadagnino, ο οποίος ανέλαβε να διευθύνει την νέα βιογραφική ταινία της Apple με επίκεντρο την εμβληματική ηθοποιό της "χρυσής" εποχής του Hollywood. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται η Mara, η οποία ωστόσο θα αναλάβει και χρέη executive producer στην παραγωγή της ταινίας. Το σενάριο υπογράφει ο σεναριογράφος του "The Giver" Michael Mitnick.

Σύμφωνα με το περιοδικό "Variety", οι λεπτομέρειες της εν λόγω βιογραφικής ταινίας παραμένουν καλά φυλαγμένες καθώς δεν υπάρχει ακόμα καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την πλοκή της. Αν και παραμένει άγνωστο προς στιγμήν, ποια ακριβώς περίοδο της ζωής της θα πραγματεύεται η ταινία, η Audrey Hepburn υπήρξε σημαντική περσόνα στον χώρο της υποκριτικής, με τις ερμηνείες της σε κλασικά έργα, όπως τα "Breakfast at Tiffany’s", "My Fair Lady", "Wait Until Dark", "Charade" και "Sabrina", να αποκτούν φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην διάρκεια των τεσσάρων δεκαετιών που διήρκησε η λαμπρή καριέρα της, η Hepburn πέτυχε το καθεστώς EGOT, κερδίζοντας βραβεία Emmy, Oscar, Tony και Grammy, το τελευταίο από τα οποία έλαβε μετά θάνατον. Η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα ήταν επίσης αφοσιωμένη στο φιλανθρωπικό της έργο, αφού για αρκετά χρόνια συνεργαζόταν με τη UNICEF, προκειμένου να βοηθήσει παιδιά στην Αφρική, τη Νότια Αμερική και την Ασία, ενώ μάλιστα τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 1992.