H Kristin Davis εξήγησε πόσο "αγχωτικό" είναι για μια πρωταγωνίστρια να μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κοινού

Σχεδόν δύο δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη προβολή της πολυαγαπημένης νεοϋορκέζικης ιστορίας "Sex And The City" και η Kristin Davis δυσκολεύεται ακόμα να πιστέψει πόσο δημοφιλής παραμένει στους θαυμαστές της. "Μερικές φορές, κοιτάμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι είμαστε μαζί από το 1997", είπε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η τηλεοπτική Charlotte στο περιοδικό "New Beauty", προσθέτοντας στην συνέχεια "Δεν είναι και πολύ διαδεδομένη στον κλάδο μας, αυτή η "μακροζωία", για αυτό και είναι πολύ ιδιαίτερο το συναίσθημα μας".

Το 1998 το "Sex and the City" έκανε πρεμιέρα στο HBO και προβλήθηκε για έξι σεζόν μέχρι το 2004. Έπειτα από 17 χρόνια και δύο ταινίες "SATC" αργότερα, η εταιρεία παραγωγής αποφάσισε να αναβιώσει τη σειρά, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο τα μέλη του καστ. Παρόλο που ήταν υπέροχη η ιδέα να συνεργαστούν και πάλι όλοι μαζί για την δημιουργία του "And Just Like That...", η 56χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν δύσκολο για εκείνη να εμφανιστεί ξανά στην οθόνη καθώς πλέον έχει μεγαλώσει.

"Θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά πιστεύω γενικά πως είναι εξαιρετικά αγχωτικό να μεγαλώνεις και σε συγκρίνουν συνεχώς με τον πολύ νεότερο εαυτό σου. Αν είχα μια κανονική ζωή και δεν έπαιζα στην τηλεόραση, θα ήμουν απολύτως καλά με αυτό, θα ένιωθα υπέροχα. Είμαι υγιής, έχω έναν μικρό γιό, που τον λατρεύω. Όμως στην τηλεόραση αισθάνομαι ότι αναλύεται κάθε κομμάτι της φυσικής μας ύπαρξης" ανέφερε χαρακτηριστικά η star, δηλώνοντας μάλιστα πως αυτή η πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη για εκείνη. "Αυτό το κομμάτι ήταν πάντα πολύ αγχωτικό και δύσκολο για μένα, γιατί, όσο μπορώ να κοιτάξω πίσω τη ζωή μου και να σκεφτώ, "Ω, φαινόταν υπέροχος τότε", ποτέ δεν το σκέφτεσαι αυτό εκείνη τη στιγμή. Υποθέτω ότι κανείς δεν το κάνει".

Μεταξύ άλλων, η Kristin Davis αποκάλυψε πως πάντα είχε ανασφάλεια με το σώμα της, ακόμα και όταν ήταν νεότερη ηλικιακά. "Επίσης, μεγάλωσα νιώθοντας ανασφάλεια για το σώμα μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα το έκανα" είπε. Για να καταφέρει να αποβάλλει αυτές τις αρνητικές αυτές σκέψεις, η ηθοποιός αποφάσισε να επιλέγει ανθρώπους γύρω της, οι οποίοι της προσφέρουν ηρεμία, όπως ο δημιουργός του "And Just Like That..." Michael Patrick King.

"Ο Μάικλ είναι πολύ, πολύ ήρεμος για όλα αυτά, και μου είπε από την πρώτη στιγμή: ‘’Κανένας από εμάς δεν προσπαθεί να φανεί όπως φαίνονταν παλιά. Η Charlotte εξακολουθεί να έχει το στυλ που είχε πριν, αλλά τώρα είναι 55 ετών, με το οποίο ασχοληθήκαμε στο πρώτο επεισόδιο και είναι μια συνεχιζόμενη ιστορία. Προφανώς όμως υπάρχουν πολλά άλλα εξαιρετικά πράγματα που έρχονται μαζί με τη γήρανση. Μερικά από αυτά είναι η σοφία, οι εμπειρίες ζωής, οι γνώσεις’’. Τα λόγια του ήταν πολύ καθησυχαστικά, όμως σίγουρα υπάρχουν και άλλα που προκαλούν το άγχος" επισήμανε η Davis.