Η συνεργασία της Sarah Jessica Parker με τον οίκο Fendi για τη δημιουργία της ανανεωμένης "Fendi Baguette"

Δεν υπάρχει φαν της original σειράς του Sex and the City που δεν θυμάται τη σκηνή του 3ου κύκλου, όπου η Carrie Bradshaw πέφτει θύμα κλοπής ένα μεσημέρι του καλοκαιριού στη Νέα Υόρκη, με τον εγκληματία (και γνώστη της μόδας) να της κλέβει προσωπικά της αξεσουάρ, ανάμεσα σε αυτά και τη Fendi Baguette. Ποιος θα ξεχάσει, άλλωστε, την ατάκα "it's not a bag, it's a baguette", που έκανε τη συγκεκριμένη μικρή τσάντα του φημισμένου οίκου να σημειώσει απίστευτες πωλήσεις.

Σχεδόν, 22 χρόνια αργότερα η iconic baguette επιστρέφει, με την Sarah Jessica Parker να συνεργάζεται με τον οίκο για τη δημιουργία του ανανεωμένου κομματιού. Και αυτό διότι η Fendi Baguette έκανε την εμφάνισή της στα νέα επεισόδια του reboot, "And Just Like That".

Ειδικότερα, η πρωταγωνίστρια ήρθε σε επαφή με τον ιταλικό οίκο, προκειμένου να συνθέσουν μία πολυτελή limited συλλογή, που οι fashion lovers αδιαμφισβήτητα δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν. Η νέα ανανεωμένη βερσιόν περιλαμβάνει 3D ροζ και φούξια πούλιες και παγιέτες, την οποία ολοκληρώνει ένα δερμάτινο μπορντό λουράκι και το γνωστό κούμπωμα με τα logo του οίκου.

Πιο αναλυτικά, στο 8ο επεισόδιο βλέπουμε την Carrie να φοράει ξανά την αγαπημένη της baguette, ενώ και στο 3ο επεισόδιο επαναφέρει τη μοβ iconic τσάντα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η limited edition θα είναι διαθέσιμη στο site της Fendi στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ θα κοστίζει 4.300 δολάρια.

Για την Parker δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον οίκο Fendi, αφού το 2019 είχε πρωταγωνιστήσει στην καμπάνια για την επαναφορά της Fendi Baguette, χρησιμοποιώντας την περίφημη ατάκα από τη σειρά.