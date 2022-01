And Just Like That | Η επιστροφή του πιο iconic φορέματος από την γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw

Ο χαρακτήρας της Carrie Bradshaw δεν είχε χαρακτηριστεί τυχαία ως η πιο stylish ηρωίδα της μικρής οθόνης, αφού τα κομμάτια που την είδαμε να φοράει στην original σειρά, τα οποία είχε επιλέξει με τεράστια προσοχή η Patricia Field, μέχρι σήμερα παραμένουν διαχρονικά και άκρως μοναδικά.

Άλλωστε, πολλά ήταν εκείνα που ξεχωρίσαμε, τα οποία, μάλιστα, έκαναν comeback στα νέα επεισόδια του reboot "And Just Like That", όπως συνέβη με το πιο iconic κομμάτι από την γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw, που δεν ήταν άλλο από το Versace Mille Feuille φόρεμα που είχε φορέσει στο φινάλε του original σόου.

Οι die hard φαν θα θυμούνται φυσικά τη σκηνή όπου η Carrie βρίσκεται στο Παρίσι με τον νέο της σύντροφο και καλλιτέχνη, Aleksandr Petrovsky, τον οποίο περιμένει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, φορώντας ένα υπέροχο Atelier Versace κομμάτι με την εντυπωσιακή τούλινη φούστα, που δυστυχώς δεν είδε ποτέ η πόλη του Φωτός. Ειδικότερα, η πρωταγωνίστρια αποκοιμιέται μέσα στο iconic αυτό φόρεμα, περιμένοντας τον αγαπημένο της, ο οποίος της ζητάει συγγνώμη, όταν επιστρέφει αργοπορημένος.

Είκοσι χρόνια αργότερα, το μοναδικό φόρεμα επιστρέφει στις οθόνες μας, όταν η Carrie το δείχνει στη νέα της φίλη και μεσίτρια, Seema Patel, κάνοντας ένα ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα της. "Δεν θέλω να υπερηφανεύομαι, αλλά είναι το καμάρι μου" δηλώνει στο 8ο επεισόδιο του "And Just Like That" για το vintage Versace που σύμφωνα με πληροφορίες υπολογιζόταν γύρω στα 80.000 δολάρια.

Όπως εξηγεί (και θυμίζει στο κοινό) το φόρεμα αυτό το έχει φορέσει μόνο δύο φορές, μία στο Παρίσι και μία ακόμα στο διαμέρισμά της για πλάκα. Απ' ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να το ξαναδούμε στην πρωταγωνίστρια μας, παρ' όλ' αυτά, η Sarah Jessica Parker σε μία νοσταλγική στιγμή, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μία πρόσφατη φωτογραφία της με το Atelier Versace κομμάτι από το διαμέρισμα της Carrie, η οποία συνοδευόταν από ένα συγκινητικό μήνυμα για το τέλος του "And Just Like That".