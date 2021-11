And Just Like That | Η ξεχωριστή ιστορία πίσω από το νέο αγαπημένο party dress της Carrie Bradshaw

Χρειάστηκαν έξι κύκλοι με 94 επεισόδια συνολικά, από το 1998 μέχρι το 2004, και δύο ταινίες ώστε να αποκτήσει η Carrie Bradshaw, την οποία υποδύθηκε η Sarah Jessica Parker, τον τίτλο του style icon. Τα looks που δημιουργούσε για εκείνη η διάσημη στιλίστρια της σειράς Patricia Field σε συνδυασμό με την έμφυτη κομψότητα της ηθοποιού ήταν αρκετά ώστε η γνωστή σε όλους μας Carrie Bradshaw να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ως style icon με κάποιες από τις εμφανίσεις να θεωρούνται μέχρι σήμερα επίκαιρες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το "Diana" φόρεμα που φέρει την υπογραφή της Norma Kamali. Από τις εικόνες που έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας και δείχνουν της πρωταγωνίστριες στα γυρίσματα του reboot του Sex and the City που έχει ως τίτλο "And Just Like That”, οι fans κατάφεραν αμέσως να ξεχωρίσουν το ντραπέ με έναν ώμο μίντι φόρεμα και baby blue απόχρωση που φορούσε η Sarah Jessica Parker σε μία σκηνή. Το φόρεμα μάλιστα χαρακτηρίστηκε αμέσως ως κλασικό "Carrie Bradshaw φόρεμα”, αφού ταιριάζει τέλεια με το στιλ της πρωταγωνίστριες όπως το γνωρίζουμε μέσα από την σειρά. Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν πολλές fans είναι πως το εν λόγω φόρεμα, που φέρει την υπογραφή της σχεδιάστριας Norma Kamali, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά πριν από πολλές δεκαετίες.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η σχεδιάστρια στο harepersbazaar.com, το εν λόγω φόρεμα που κοστίζει μόλις 215 δολάρια δημιουργήθηκε για πρώτη φορά πριν από 40 χρόνια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα από τα staple κομμάτια της Norma Kamali, το οποίο σχεδίασε τη δεκαετία του '70 και επαναφέρει στις συλλογές της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του εν λόγω φορέματος μάλιστα εμφανίζεται στον νέο κύκλο "And just like that” που θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Δεκέμβρη.

"Δημιουργώ το συγκεκριμένο φόρεμα για περισσότερα από 53 χρόνια, αλλά δεν περίμενα πως οι fans της σειράς θα γνωρίζουν την ιστορία του. Έτσι, όσοι αγοράζουν το Diana φόρεμα -αυτό είναι το όνομα που του έχει δώσει η σχεδιάστρια- δεν έχουν ιδέα ή δεν ενδιαφέρονται για το γεγονός πως το συγκεκριμένο φόρεμα κυκλοφορούσε εδώ και πολλά χρόνια. Με γνωρίζουν τώρα” δήλωσε η Norma Kamali στο Harper's Bazaar.

Η σχεδιάστρια αποκάλυψε μάλιστα πως την πρώτη φορά που δημιούργησε το Diana φόρεμα, τη δεκαετία του '70, η γραμμή του φορέματος ήταν αυτή που γνωρίζουμε σήμερα, ωστόσο χωρίς να υπάρχει κάποιο bodysuit εσωτερικά. Όμως, όταν η σχεδιάστρια ξαναδημιούργησε το φόρεμα στα 80s, αποφάσισε να προσθέσει ένα bodysuit, εμπνευσμένο από το μαγιό που φορούσε εκείνη την περίοδο, το οποίο μάλιστα επέτρεπε στο εξωτερικό, ντραπέ ύφασμα να κάνει αυτές τις τόσο ιδιαίτερες πτυχώσεις, αγκαλιάζοντας το σώμα. Η Norma Kamali σταμάτησε να δημιουργεί το Diana φόρεμα στα μέσα των '00s και αποφάσισε να το επαναφέρει στην επικαιρότητα ξανά πριν από πέντε χρόνια. Στο φόρεμα που φορά σήμερα η Carrie Bradshaw στη σειρά "And Just Like That” έχει διατηρηθεί το bodysuit, ωστόσο έχει περισσότερο ύφασμα σε σύγκριση με τα παλαιότερα σχέδια.

Σύμφωνα με τη Norma Kamali, ο στόχος της ήταν να σχεδιάσει ένα φόρεμα που μπορεί να φορεθεί από διαφορετικές γυναίκες και σε διαφορετικές περιστάσεις. Όπως αναφέρει η ίδια στο Harper's Bazzar, πολλές γυναίκες αναζητούν κάποιο φόρεμα όταν είναι καλεσμένες σε κάποιο γάμο και καταλήγουν να αγοράζουν φορέματα, τα οποία δεν πρόκειται να φορέσουν εύκολα σε κάποια άλλη περίσταση ή αφού περάσουν πολλά χρόνια. Το Diana φόρεμα, ωστόσο, ανήκει στην κατηγορία των ρούχων που μπορούν να φορεθούν σε διαφορετικές εποχές και από διάφορες γυναίκες.

Το styling που έχει γίνει στο look της Carrie Bradshaw με το Diana φόρεμα μάλιστα βρίσκει σύμφωνη και τη Norma Kamali. Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια φορά ένα κρεμ blazer και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα πέδιλα, διακοσμημένα με στρας, σε ένα party look που μπορούν να αντιγράψουν αρκετές γυναίκες.

"Η εικόνα της Sarah Jessica Parker ως Carrie Bradshaw με το Diana φόρεμα δείχνει μία γυναίκα που μεγαλώνει όμορφα και δείχνει φανταστική. Το σώμα της είναι διαφορετικό και είναι υπέροχο. Δείχνει πολύ όμορφη”. Η σχεδιάστρια μάλιστα πιστεύει πως εάν το reboot της σειράς σημειώσει την αναμενόμενη επιτυχία, το φόρεμα θα καταφέρει να "ζήσει” ακόμα περισσότερα χρόνια. "Όλες οι γυναίκες μπορούν να φορέσουν το Diana φόρεμα”.