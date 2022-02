Sara Ramírez | Εξηγεί γιατί οι fans του 'And Just Like That' αντιπαθούν τον χαρακτήρα που υποδύεται

Η Sara Ramirez έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τον non-binary χαρακτήρα που υποδύεται στη σειρά 'And Just Like That' και απάντησε στις αρνητικές κριτικές των fans για τους Che Diaz αλλά και τη σχέση που δημιουργούν με την Miranda.

Μιλώντας στους New York Times λίγο πριν το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, η ηθοποιός που είχε συστηθεί στο κοινό το 2020 ως non-binary άτομο και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό για να αυτοπροσδιοριστεί, είπε πως "δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου στους Che”.

"Γνωρίζω το μίσος που υπάρχει στο διαδίκτυο αλλά πρέπει να προστατεύσω τη δική μου ψυχική υγεία και την τέχνη μου” είπε για τις αρνητικές κριτικές που δέχεται για τον χαρακτήρα που υποδύεται που συνάπτει ερωτικές σχέσεις με την παντρεμένη Miranda.

Όπως εξηγεί "αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα γιατί είμαι ένας πραγματικός άνθρωπος. Είμαι περήφανη για την εκπροσώπηση που δημιουργήσαμε. Έχουμε χτίσει έναν χαρακτήρα που είναι άνθρωπος, που έχει ατέλειες, που είναι πολύπλοκος, που δεν είναι εδώ για να τον συμπαθήσουν ή για να πάρει την έγκριση κάποιου. Είναι εδώ για να είναι ο εαυτός του”.

Η ηθοποιός τόνισε πως μπορεί και η ίδια να είναι non-binary αλλά δεν ελέγχει το σενάριο της σειράς: "Καλωσορίζω το πάθος που φέρνουν οι άνθρωποι στο τραπέζι για την εκπροσώπηση αυτών των χαρακτήρων. Αλλά στην πραγματική ζωή, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι που εμφανίζονται και λένε την αλήθεια τους. Και οι Che Diaz έχουν το δικό τους κοινό στο οποίο μιλούν και τους αρέσουν όσα κάνουν”.

Πρόσφατα, ο Michael Patrick King είχε μιλήσει για την αντίδραση του κοινού στους Che Diaz που σχολίασαν αρνητικά την απόφαση της Miranda να απιστήσει και να σκεφτεί να δώσει τέλος στον γάμο της με τον Steve. "Είπα στους σεναριογράφους να ετοιμαστούν γιατί έρχεται οργή για την Miranda και τον γάμο της”, εξηγώντας πως οι fans θα στεναχωρηθούν και θα ψάξουν αμέσως να βρουν ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης: "Οι Che είναι ειλικρινείς, επικίνδυνοι, σέξι, αστείοι και ζεστοί. Ό,τι άλλο πιστεύουν οι άλλοι για αυτόν τον χαρακτήρα είναι μια προβολή του τι θέλουν να συμβεί στην Miranda στη σειρά. Δεν έχει να κάνει με τους Che”.