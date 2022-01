Η Cynthia Nixon υπερασπίζεται τον χαρακτήρα της Miranda στο And Just Like That

Παρακολουθώντας το 8ο επεισόδιο του "And Just Like That", οι περισσότεροι φαν απογοητεύθηκαν από το γεγονός πως η Miranda ζήτησε διαζύγιο από τον Steve, για να ανακαλύψει περισσότερο τον εαυτό της μέσα από τη σχέση της με τους Che. Η Cynthia Nixon, που υποδύεται τη Miranda Hobbes στο reboot του Sex and the City, υπερασπίστηκε την αλλαγή στον χαρακτήρα της που το κοινό δε λάτρεψε ιδιαίτερα.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή της Drew Barrymore εξηγώντας πώς βλέπει η ίδια την εξέλιξη στο σενάριο. "Όταν βάλεις μια αρνητική χροιά σε αυτό, μπορείς να το αποκαλέσεις κρίση ηλικίας, σωστά; Όμως μέσα από αυτές τις κρίσεις βγαίνουν παραγωγικά πράγματα, και είναι πως πλέον δεν είσαι τόσο νέος, αλλά δεν είσαι και γέρος και έχεις ακόμα χρόνο να σιγουρευτείς πως η ζωή σου είναι όπως τη θες να είναι", δήλωσε η Nixon.

Επιπλέον, υπογράμμισε το ότι αν κάποιος είναι δυστυχισμένος με τις επιλογές του, είτε αυτό είναι γάμος, είτε δουλειά, οφείλει να απαιτήσει περισσότερα. Από την άλλη, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει το κοινό, η ίδια δε βλέπει την απόφαση της Miranda τελείως ακατανόητη, αν υπολογίσει κανείς την προσωπικότητά της. "Η Miranda είναι πολύ έξυπνη, πεισματάρα και πολύ δυνατή, όμως πάντα έμοιαζε να είναι σαν ένας ταύρος σε υαλοπωλείο, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο επίθεση και μετά πηγαίνοντας να καθαρίσει τα γυαλιά. Νομίζω πως κάποιοι άνθρωποι δε λατρεύουν να βλέπουν τους χαρακτήρες κάπως ανισόρροπους, όμως εμένα μ'αρέσει αυτό. Σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είσαι, δεν τα έχεις καταλάβει όλα. Κι αν πιστεύεις πως έχεις καταφέρει να συνειδητοποιήσεις τα πάντα, γελιέσαι", είπε χαρακτηριστικά.