David Eigenberg | Πώς το πρόβλημα υγείας του ηθοποιού ενέπνευσε την ιστορία του Steve στο ‘And Just Like That’

Ο Steve, o σύζυγος της Miranda στο ‘And Just Like That’, επέστρεψε στο reboot του Sex and the City μερικώς κουφός ενώ και ο ηθοποιός που τον υποδύεται, ο David Eigenberg, αντιμετωπίζει στην πραγματική του ζωή απώλεια ακοής.

Σύμφωνα με τις σεναριογράφους της σειράς, Julie Rottenverg και Elisa Zuritsky, η εμπειρία του ηθοποιού ήταν αυτή που τις επηρέασε να γράψουν αυτή την ιστορία για τον Steve. "Όταν ο Michael Patrick συναντήθηκε με τον David Eigenberg για τη σειρά, το πρώτο πράγμα που είπε ο David ήταν ότι χρησιμοποιεί ακουστικά βαρηκοΐας. Αυτό κατέληξε να είναι η προσέγγιση του Steve όσον αφορά στο πέρασμα του χρόνου", είπαν οι σεναριογράφοι στο Vanity Fair.

Παρά το γεγονός ότι σε κάποιου fans δεν άρεσε αυτή η επιλογή η Zuritsky εξήγησε πως "όλοι στη σειρά, καθένας από εμάς αγαπάμε τον David σαν άνθρωπο. Τον αγαπάμε σαν ηθοποιό. Αγαπάμε τον Steve. Έχουμε επενδύσει σε αυτό που είναι ο Steve. Είναι τόσο γεμάτος ζωή και όλοι οι Steve που είναι εκεί έξω είναι καλοί άνθρωποι".

Η σειρά, όμως, ήταν σημαντικό να εστιάσει στην ιστορία της Miranda< όπως είπε η Rottenberg, ώστε να παρουσιαστεί "μια άλλη πραγματικότητα εκεί έξω που πολλοί άνθρωποι παιρνούν, οι επανεκτιμήσεις και οι αλλαγές στη ζωή".

Στο έβδομο επεισόδιο της σειράς η Miranda προσπαθεί να εξηγήσει στην Carrie γιατί υπήρξε άπιστη ενώ και η ίδια η Carrie αποφασίζει να βγει το πρώτο της ραντεβού μετά τον θάνατο του Mr.Big. Όπως εξηγούν οι σεναριογράφοι "τα ώριμα ζευγάρια μεγαλώνουν ξεχωριστά και οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ποιες ανάγκες ικανοποιούν και ποιες όχι οι σύντροφοί τους. Η ιστορία της Miranda ήταν πολύ χαρακτηριστική μιας συγκεκριμένης πορείας που πολλές γυναίκες έxoυν κάνει".

Οι σεναριογράφοι τόνισαν ότι σκοπός τους δεν είναι να δημιουργήσουν χαρακτήρες που είναι απαραίτητα ενάρετοι: "Ακόμα και οι αγαπητοί άνθρωποι έχουν κρίσεις. Ακόμα και οι ηθικοί, υπέροχοι άνθρωποι κάνουν επιλογές που δεν είναι θαυμαστές ή ενάρετες. Αλλά τις κάνουν επειδή κάντι βιώνουν ή προσπαθούν να ξεπεράσουν μια κρίση".

Όσο για τα σχόλια των fans για τον Steve που δείχνουν ότι οι περισσότεροι νιώθουν εκνευρισμένοι με την Miranda και προστατευτικοί με τον Steve, οι σεναριογράφοι είπαν πως "μερικές φορές οι φίλοι σου κάνουν επιλογές με τις μοποίες δεν συμφωνείς ή μπορεί να είναι ανησυχητικές, αλλά πρέπει να τους αφήσεις να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Κάποιες φορές είναι δύσκολο" ενώ τόνισαν πως το κοινό θα καταφέρει να τον δει να εκφράζει τα συναισθήματά του και υποσχέθηκαν ότι "θα έχετε αυτή την σκηνή".