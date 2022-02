Whitney Houston | Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ζωής της – Οι αποφάσεις και οι συνομιλίες με τους συνεργάτες της λίγο πριν πεθάνει

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τον θάνατο της Whitney Houston στις 11 Φεβρουαρίου 2012. Η τραγουδίστρια είχε βρεθεί νεκρή στη μπανιέρα του δωματίου της στο Beverly Hilton λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στη σκηνή του pre-Grammy Gala του μέντορά της, Clive Davis.

Ο συνεργάτης της Houston, Rickey Minor, θυμάται, σύμφωνα με το NyPost, ότι διοργάνωνε τις πρόβες για τη συναυλία της το Σαββατοκύριακο πριν τον θάνατό της και είχε παρατηρήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την σταρ που την είχε σαν μικρή αδελφή του. "Ήρθε στις πρόβες και δεν είχαμε καν αρχίσει. Ήταν 10.30 το πρωί. Εκείνη δεν ξυπνάει πριν τις 3. Δεν είναι πρωινός άνθρωπος. Αγαπάει τον ύπνο και είναι κουκουβάγια, οπότε ποτέ δεν την βλέπω στις 10.30 το πρωί. Εκείνη την ημέρα ήταν βρεγμένη, έσταζε. Και της είπα 'Από που έρχεσαι;' και μου απαντάει 'Κολυμπούσα. Προσπαθώ να αποκτήσω πάλι τα πνευμόνια μου. Να βρω τη φόρμα μου πάλι'”.

Η Houston έλεγε εκείνο το Σαββατοκύριακο ότι προσπαθεί να "καθαρίσει” και να κάνει αλλαγές στη ζωή της, μετά από πολλά χρόνια καταχρήσεων ουσιών και καπνίσματος που είχαν επηρεάσει τις δεξιότητές της στο τραγούδι. Αλλά έλεγε ψέματα, τόσο στους συνεργάτες της όσο και στον εαυτό της. Μετά την ταινία 'Sparlkle' που είχε κάνει ήλπιζε για ένα comeback, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ. Λίγες μέρες μετά πέθανε σε ηλικία 48 ετών από πνιγμό στην μπανιέρα της, με την χρόνια χρήση κοκαΐνης και το πρόβλημα στην καρδιά της να επισπεύδουν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου 'Didn't We Almost Have It All: In Defense of Whitney Houston', Gerrick Kennedy, η σταρ είχε πολύ καλή διάθεση εκείνο το Σαββατοκύριακο. "Περνούσε καλά. Ήταν εκεί για να δει τα μωρά της αλλά προφανώς όλοι τώρα ξέρουμε ότι δεν ήταν νηφάλια”.

Getty Images H Whitney Houston στο pre-Grammy πάρτι της Kelly Price

Το προηγούμενο βράδυ είχε ερμηνεύσει το 'Jesus Loves Me' αυθόρμητα σε εκδήλωση για τα Grammy της Kelly Price κι αυτή έμελλε να είναι η τελευταία φορά που τραγούδησε μπροστά σε κοινό. Την επόμενη μέρα κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της να φεύγει από την εκδήλωση αναμαλλιασμένη.

Η Houston είχε καλέσει τον Minor στο τηλέφωνο αλλα εκείνος δεν της απάντησε. "Δεν της μίλησα ξανά” λέει ο στενός συνεργάτης της από το 1982. Όταν έμαθε για τον θάνατό της "Μπήκαμε στο ασανσέρ και ανεβήκαμε στον όροφο. Ξέρεις είναι αναίσθητη, δεν ανταποκρίνεται, μου είπαν. Μετά εκκένωσαν τον όροφο και ήμουν ο μόνος που του επιτράπηκε να μπει. Το κεφάλι μου γυρνούσε. Φυσικά δεν μπορούσα να το πω σε κανέναν. Ήταν μια εξωσωματική εμπειρία, σαν ένα περίεργο φρικιαστικό όνειρο”.

Την βραδιά που θα εμφανιζόταν στο pre-Grammy γκαλά η ατμόσφαιρα έμοιαζε σαν να είχε γίνει η Αποκάλυψη, λέει ο Kennedy, ενώ στην απονομή των βραβείων η Jennifer Hudson τραγούδησε προς τιμήν της το 'I will always love you'. Όπως θυμάται ο παραγωγός των βραβείων Ken Ehrlich: "Δεν υπήρχε κανείς στο Staples Center που να μην έκλαψε. Εκείνη τα έβγαλε πέρα, αλλά όλοι εμείς κλαίγαμε”.