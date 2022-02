Kate Middleton | Το μήνυμα που έστειλε σε όλα τα παιδιά σε πρόσφατη τηλεοπική της εμφάνιση

Η Kate Middleton έκανε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στην δημοφιλή παιδική εκπομπή CBeebies, στην οποία κάθε εβδομάδα ένας διάσημος διαβάζει παραμύθια στα παιδιά.

Η δούκισσα του Cambridge εμφανίστηκε φορώντας τζιν και ένα πουλόβερ ενώ είχε χτενισμένα τα μαλλιά της κάτω σε απαλές μπούκλες και διάβασε το βιβλίο ‘The Owl Who Was Afraid Of The Dark’. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της δούκισσας στο Instagram, μετά την ανάγνωση η Kate έστειλε ένα μήνυμα στα παιδιά.

Η Kate με αφορμή την εβδομάδα ψυχικής υγείας των παιδιών θέλησε να τους υπενθυμίσει ότι δεν είναι ποτέ μόνα τους, ειδικά όταν φοβούνται. "Πόσο ενθαρρυντική ιστορία" είπε η Kate στα παιδιά και τόνισε πως "όλοι φοβόμαστε μερικές φορές, όπως η μικρή φίλη μας η Plop, αλλά όπως είπε η κυρία κουκουβάγια, είανι καλύτερα να ανακαλύψουμε τα πράγματα που μας τρομάζουν πριν αποφασίσουμε και με την βοήθεια των άλλων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα που μας ανησυχούν". Στο τέλος, η δούκισσα με τρυφερό ύφος είπε "τώρα είναι ώρα για ύπνο. Καλυηνύχτα, να κοιμηθείτε καλά".

Η εκπομπή ‘CBeebies Bedtime Stories’ έχει φιλοξενήσει celebrities, όπως ο Ed Sheeran, η Reese Witherspoon και ο Ryan Reynolds ενώ σύμφωνα με την υπεύθυνη του παιδικού προγράμματος του BBC, η εμφάνιση της Middleton ήταν σίγουρα μία από τις καλύτερες στιγμές της εκπομπής: "Είμαι τόσο περήφανη που έχουμε την δούκισσα να διαβάζει στο CBeebies Bedtime Story στην 20η επέτειό του. Είναι μια ξεχωριστή και επίκαιρη ιστορία και εκπροσωπεί ιδανικά το θέμα της φετινής εβδομάδας ψυχικής υγείας παιδιών. Ανυπομονώ να την δώ να διαβάζει αυτό το κλασικό παραμύθι και είμαι σίγουρη πως και το κοινό ανυπομονεί".

