Kate Middleton | Η σπάνια εμφάνισή της σε τηλεοπτική εκπομπή

Η Kate Middleton μπορεί να κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις ως δούκισσα του Cambridge αλλά σπάνια εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η σύζυγος του πρίγκιπα William έκανε μια εξαίρεση για να εμφανιστεί στη δημοφιλή παιδική εκπομπή ‘CBeebies Bedtime Stories’, στην οποία κάθε φορά ένας διαφορετικός celebrity διαβάζει μια ιστορία στα παιδιά.

Η προβολή της εκπομπής του BBC, στην οποία μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί σταρ όπως η Reese Witherspoon, ο Ed Sheeran και ο Ryan Reynolds, με την δούκισσα θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου ενώ ήδη έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Η Kate φοράει ένα τζιν παντελόνι κι ένα πουλόβερ ενώ έχει χτενίσει τα μαλλιά της σε μπλούκλες. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εμφάνιση της δούκισσας που φαίνεται πιο χαλαρή ενώ κάθεται οκλαδόν στο πάτωμα για να διαβάσει ένα παραμύθι στα παιδιά.

Η μητέρα του πρίγκιπα George, της Charlotte και του Louis επέλεξε να διαβάσει το βιβλίο της Jill Tomlinson ‘The Owl Who Was Afraid Of The Dark’ κάνοντας έτσι μια αναφορά και στην εβδομάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών που φέτος επικεντρώνεται στο "μεγαλώνουμε μαζί", δηλαδή στη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η κοινωνία, το άμεσο περιβάλλον και η κοινότητα των παιδιών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.