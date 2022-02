Βασίλισσα Ελισάβετ | Μια τεράστια τσουλήθρα θα στηθεί στο Tower of London για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της

Μπορεί η επέτειος των 70 χρόνων της βασίλισσας Ελισάβετ στον βρετανικό θρόνο να γιορτάστηκε ήρεμα στις 6 Φεβρουαρίου, όμως οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της θα κορυφωθούν στις 2 Ιουνίου.

Το Παλάτι έχει διοργανώσει ένα τριήμερο εορτασμών και εκδηλώσεων για την περίσταση με τα δημοσιεύματα ήδη να κάνουν λόγο για εντυπωσιακά events, παρελάσεις στους δρόμους και εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο άνευ προηγουμένου που θα κρατήσουν μέχρι τις 5 Ιουνίου.

Εκτός από το Trooping The Colour, την ετήσια παρέλαση για τα γενέθλια της βασίλισσας, φέτος ήδη έχουν ανακοινωθεί εκδηλώσεις όπως λειτουργία στον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, η συναυλία ‘Platinum Party At the Palace’, το Big Jubilee γεύμα και άλλα πολλά.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι για την περίσταση θα στηθεί μια τεράστια τσουλήθρα στο Tower of London στα πλαίσια μιας μεγάλης εγκατάστασης με πάνω από 20 εκατομμύρια λουλούδια που θα στολίζουν τον πύργο. Η τσουλήθρα θα είναι κατάλληλη για όλη την οικογένεια και θα μπορούν οι επισκέπτες να μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο στον χώρο όπου βρίσκεται ο πύργος.

Η εγκατάσταση θα ονομάζεται ‘Superbloom’ και την έχει αναλάβει ο φιλανθρωπικός οργανισμός ‘Historic Royal Palaces’ που διαχειρίζεται διάφορα βασιλικά κάστρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στα πλαίσια του Jubilee θα είναι διαθέσιμο για επίσκεψη από το κοινό κι ένας χώρος του πύργου που ήταν κλειστός από τον 13ο αιώνα. Η τσουλήθρα θα έχει 4 διαφορετικές σειρές και οι επισκέπτες θα προσγειώνονται πάνω σε ειδικά στρώματα μέσα στον χώρο του κάστρου, ενώ φυσικά θα υπάρχει πρόσβαση στο κάστρο και από πόρτα για όσους δεν θέλουν να κάνουν τσουλήθρα! "Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες να φτάσουν με μια αίσθηση διασκέδασης και ποιος καλύτερος τρόποςαπό το να μπεις στο Tower of London από μια τεράστια τσουλήθρα;" ανέφερε ο υπεύθυνος του Historic Royal Palaces προσθέτοντας ότι ευελπιστεί αυτή η εγκατάσταση να προσελκύσει πολλές οικογένειες.