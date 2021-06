Βασίλισσα Ελισάβετ | Οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο θα θυμίζουν το καρναβάλι του Ρίο

Οι φιλοδοξίες για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ είναι μεγάλες, με τα σχέδια να περιλαμβάνουν εκτός από την καθιερωμένη παρέλαση και εκδηλώσεις στους δρόμους της χώρας με χορό και τραγούδι.

Σε ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή τον Ιούνιο του 2022, το Πλατινένιο Ιωβηλαίο θα περιλαμβάνει 4 μέρες εορτασμών που –σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα- μπορεί να θυμίζουν το καρναβάλι του Ρίο, αφού στο κέντρο του Λονδίνου θα παρελάσουν άρματα με δράκους σε ύψος λονδρέζικων λεωφορείων αλλά και "βασιλικά τέρατα" στο ύψος τριώροφων πολυκατοικιών!

Οι εορτασμοί θα είναι μεγαλοπρεπείς αφού πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας Βρετανός βασιλιάς καταφέρνει να παραμείνει στον θρόνο επί 70 έτη και θα περιλαμβάνουν τρία μέρη, τις τελετές, τους εορτασμούς και το μεγάλο φινάλε.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής των εκδηλώσεων, Adrian Evans, δήλωσε ότι θα είναι "μία από τις πιο φιλόδοξες εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει ποτέ η Μεγάλη Βρετανία" ενώ έκανε λόγω για events που θα προκαλέσουν "έκρηξη αισθήσεων". Οι εορτασμοί θα θυμίζουν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, σύμφωνα και με τον συνδιοργανωτή Michael Lockett, ενώ τα έξοδα για τις εκδηλώσεις θα καλυφτούν από γενναιόδωρες δωρεές και αναμένεται να φτάσουν τα 10 με 15 εκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Οι διοργανωτές θέλουν οι εκδηλώσεις να είναι μια "τελετή επανεκκίνησης για το Ηνωμένο Βασίλειο" κατά τις οποίες η χώρα "θα βγει αναζωογονημένη και ανανεωμένη, εκφράζοντας αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση" μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας και δυσκολιών που έφερε η πανδημία.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα βασιστεί στο βιβλίο του κορυφαίο Βρετανού συγγραφέα Michael Morpurgo, με τίτλο ‘There once is a Queen’, για να ζωντανέψει την ιστορία της βασίλισσας Ελισάβετ μέσα από καλλιτεχνικά δρώμενα: "έχουμε ζητήσει από καλλιτέχνες και κοινότητες να μεταφράσουν διαφορετικά κεφάλαια της μοναρχίας της βασίλισσας για να ξετυλίξουν μια ιστορία που είναι γεμάτη με θαύματα, ζεστασιά, εξυπνάδα και εντυπωσιασμό" είπε σύμφωνα με το Tatler, εξηγώντας ότι "θα μεταφέρουμε την στέψη, τους γάμους και τα Ιωβηλαία. Μας ενέπνευσε το ενδιαφέρον της βασίλισσας για τις οικογενειακές αξίες, η φροντίδα της για τις κοινότητες, η αγάπη της για το περιβάλλον, το πάθος της για την ιππασία και η συντροφιά από τα corgis της", ενώ φυσικά δεν θα λείπουν αναφορές στον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, που ήταν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια.

Στην έναρξη των εκδηλώσεων, η παρέλαση θα συγκεντρώσει μπάντες, στρατιώτες και βετεράνους, ενώ θα ακολουθήσουν οι εορτασμοί με εκδηλώσεις στους δρόμους όπως θεατρικά δρώμενα, αλλά και μια παρέλαση που θα θυμίζει καρναβάλι που θα αναπαριστά κάθε φάση της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο από την στέψη, μέχρι τα πόνι της και τα αγαπημένα της corgis.

Οι εκδηλώσεις θα προβληθούν τηλεοπτικά αλλά και μέσω διαδικτύου ώστε να μπορέσουν όχι μόνο οι Βρετανοί αλλά και όλοι οι πολίτες της Κοινοπολιτείας να γιορτάσουν το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας.