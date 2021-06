Το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ | Όλες οι λεπτομέρειες για τους εορτασμούς

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν εδώ και καιρό ότι η βασίλισσα Ελισάβετ θα αποσυρθεί από τα βασιλικά της καθήκοντα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του πλατινένιου ιωβηλαίου της. Μετά από 70 χρόνια υπηρεσίας στον θρόνο, οι ειδικοί λένε ότι ίσως παραχωρήσει τη θέση της στον διάδοχο, πρίγκιπα Κάρολο, ειδικά μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου.

Το Παλάτι ανακοίνωσε τα σχέδια για τους εορτασμούς που θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου το 2022. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με το Trooping The Colour, τη γιορτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο για τα γενέθλια της βασίλισσας, το άναμμα των πυρσών του ιωβηλαίου, την ακολουθία Ευχαριστιών στον καθεδρικό ναό του Άγιου Παύλου, τη συναυλία 'Platinum Party at the Palace' που θα προβληθεί από το BBC, το γεύμα του ιωβηλαίου και την παρέλαση που θα παρακολουθήσουν πάνω από 5 χιλιάδες άνθρωποι από κοντά. Στα πλαίσια της παρέλασης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για τους πολίτες στους δρόμους, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, street art, τσίρκο και καρναβάλι.

Οι εορτασμοί θα είναι μεγαλοπρεπείς αφού η βασίλισσα θα καταρρίψει ακόμα ένα ρεκόρ και θα γίνει η πρώτη βρετανίδα βασίλισσα που γιορτάζει πλατινένιο ιωβηλαίο. Η βασίλισσα είχε στεφθεί το 1953 στο Westminster Abbey αλλά είχε αναλάβει τον θρόνο από τις 6 Φεβρουαρίου 1952 σε ηλικία 25 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα της, βασιλιά Γεωργίου.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για το πλατινένιο ιωβηλαίο, ενώ οι πολίτες θα γιορτάσουν την ιστορική στιγμή με μια μέρα αργίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά τον θάνατο του Φίλιππου, ο πρίγκιπας Edward, ξάδερφος της βασίλισσας, είναι αυτός που θα συνοδέψει την Ελισάβετ στο Trooping the Colour. Ο 85χρονος δούκας του Κεντ, είχε συνοδεύσει ξανά τη βασίλισσα στη γιορτή το 2013, όταν ο δούκας του Εδιμβούργου είχε υποβληθεί σε μία επέμβαση και είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί.