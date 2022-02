John F. Kennedy | Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του και τον παππού του

Ο John F. Kennedy ήταν από τους προέδρους της Αμερικής που φωτογραφιζόταν συχνά να καπνίζει πούρο και φαίνεται πως αυτή η λατρεία για τον καπνό είχε ξεκινήσει από μικρή ηλικία.

Σε μια σπάνια φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Neal Thompson 'The First Kennedys: The humble Roots of an American Dynasty”, φαίνεται ο μελλοντικός πρόεδρος να κρατάει ένα πούρο ενώ ήταν ακόμα παιδί.

Στη φωτογραφία που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ και άλλων σπάνιων φωτογραφιών στο βιβλίο για τη ζωή του παππού του JFK, P.J. Kennedy, και της προγιαγιάς του Bridget, ο μικρός Kennedy κάθεται μαζί με την αδελφή του, Rosemary, και τον παππού του στα σκαλιά ενώ υποκρίνεται ότι καπνίζει ένα πούρο.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη κατά τη διάρκεια των διακοπών της οικογένειας Kennedy στο εξοχικό τους στο Cape Cod. "Ο P.J. αργότερα στη ζωή του ήρθε πολύ κοντά με όλα τα εγγόνια του. Η γυναίκα του δυστυχώς είχε πεθάνει το 1923 αλλά ο P.J. έζησε περισσότερο και κατάφερε να περάσει πολύ χρόνο με τα μεγαλύτερα εγγόνια, όπως ο John, και λάτρευε να τα επισκέπτεται στην παραλία”, αναφέρει ο συγγραφέας.

Σύμφωνα με το βιβλίο η Bridget Kennedy, μητέρα του P.J., ήταν η ηρωίδα της οικογένειας που κατάφερε να ξεπεράσει μια δύσκολη ζωής σκληρής δουλειάς αλλά και τον θάνατο του συζύγου της, όταν ο P.J. ήταν μόλις 10 μηνών, και να δημιουργήσει μια οικογένεια, να γίνει επιχειρηματίας και να θέσει τις βάσεις μιας οικογένειας που έγινε μια αμερικάνικη πολιτική δυναστεία.