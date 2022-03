Jamie Lee Curtis | Τα παιδικά της χρόνια σε ένα σπίτι μίσους και "13 διαζυγίων"

H Jamie Lee Curtis μεγάλωσε δίπλα σε δύο μεγάλους σταρ. Οι γονείς της ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια στο Hollywood, ο Tony Curtis και η Janet Leigh. Παρά τη λάμψη των δύο ηθοποιών, όμως, η Jamie μεγάλωσε σε ένα σπίτι που μόνο φωτεινό δεν ήταν αφού όπως έχει η ίδια δηλώσει ζούσε σε μια οικογένεια με καθημερινούς καυγάδες, ενώ τα "13 διαζύγια" των γονιών της επηρέασαν και τη δική της προσωπική ζωή.

Ο Tony Curtis ήταν γνωστός για το ταλέντο του αλλά και για την γοητεία του και το στιλ του. Στο απόγειο της καριέρας του λεγόταν ότι είχε πολλές ερωμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της ζωής του παντρεύτηκε αρκετές φορές και πάντα χώριζε. Η σχέση του με τη Leigh παρά το άδοξο τέλος ίσως ήταν όμως η πιο σημαντική στιγμή της προσωπικής του ζωής.

Το ζευγάρι έγινε γρήγορα το αγαπημένο του Hollywood και ο γάμος τους βοήθησε και την καριέρα τους αφού έκαναν μαζί και πέντε ταινίες. Όταν η Leigh γνώρισε τον Curtis, εξάλλου, ήταν ήδη διάσημη ηθοποιός γνωστή για το ταλέντο της και την ομορφιά της. Μάλιστα, ήταν περισσότερο δημοφιλής από τον Tony πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως τα "The Romance of Rosy Ridge" και "Little Women".

Το ζευγάρι ερωτεύτηκε αμέσως μετά τη γνωριμία τους σε ένα πάρτι και παντρεύτηκε. Πολλοί πίστευαν ότι ήταν το ιδανικό ζευγάρι, όμως η πραγματικότητα γρήγορα έδειξε το αντίθετο. Μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, της κόρης τους Kelly, συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι πια ερωτευμένοι. Λίγο αργότερα ήρθε και η Jamie, όμως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ήταν ένα γεγονός που κατάφερε να σώσει την σχέση τους. Το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει το 1962 με την Jamie να περιγράφει ακόμα και σήμερα τον εαυτό της ως "το μωρό που έγινε για να σωθεί ο γάμος".

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι δυσκολευόταν να βρει μια κοινή πορεία ενώ ο Tony ένιωθε ανασφαλής με την επιτυχία της συζύγου του ενώ τη ζήλευε αρκετά. Κάποια στιγμή μάλιστα είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του "δουλοπρεπή". Λίγο μετά ξεκίνησε να εθίζεται στα ναρκωτικά και σε απαγορευμένες ουσίες ενώ είχε και παράλληλες σχέσεις με ηθοποιούς όπως η Natalie Wood και η Gloria DeHaven.

"Συμβιβαστήκαμε σε έναν λειτουργικό αλλά καθόλου ρομαντικό γάμο, τον τρόπο ζωής που ήταν πολύ λιγότερο ασυνήθιστος στο Hollywood από ό,τι θα πίστευε κανείς" είχε πει ο Curtis. Ο ηθοποιός τελικά άφησε την Janet για την 17χρονη ηθοποιό Christine Kaufmann ενώ μέχρι τον θάνατό του το 2010 είχε παντρευτεί ακόμα 4 φορές.

Η Jamie Lee Curtis έχει πει ότι μεγαλώνοντας ήταν ένα παιδί "13 διαζυγίων" εξηγώντας ότι ο χωρισμός των γονιών της την έκανε να σταματήσει να πιστεύει στην αληθινή αγάπη. Το σπίτι της όσο μεγάλωνε ήταν ένα σπίτι ανταγωνισμού, ζήλιας και πικρίας, και μάθαινε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να είσαι ένας πετυχημένος ηθοποιός στο Hollywood.

Τόσο η Jamie όσο και η Kelly μεγάλωσαν με πολλούς να τις συγκρίνουν με τους διάσημους γονείς της και ακόμα περισσότερους να έχουν πολλές προσδοκίες για εκίνες. "Γεννήθηκα από διάσημους γονείς. Η γέννησή μου και το μεγάλωμά μου καταγραφόταν για κατανάλωση από το κοινό. Η δόξα των γονιών μου και η ομορφιά προηγήθηκαν. Σύγκριση όπου κι αν πήγαινα και ό,τι κι αν έκανα".