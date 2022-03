Pablo Manzoni | Έφυγε σε ηλικία 82 ετών ο θρυλικός makeup artist

Ο Pablo Manzoni, ένας από τους μεγαλύτερους makeup artists στην ιστορία του μακιγιάζ και της μόδας, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές ιδέες και αντιμετωπίζοντας το κάθε πρόσωπο ως έργο τέχνης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο διάσημος makeup artist πέθανε στις 2 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, Langone Medical Center, ύστερα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από επέμβαση στη μέση του. Η είδηση του θανάτου του καθυστέρησε λόγω γραφειοκρατίας, με τα σχέδια για την κηδεία του να είναι σε εξέλιξη.

Λίγα λόγια για τη ζωή του και το έργο του

Γεννημένος το 1939 σε μία αριστοκρατική οικογένεια στην περιοχή Emilia-Romagna της Ιταλίας και έχοντας τον τίτλο του κόμη, ο Manzoni ονειρευόταν να ασχοληθεί με το μακιγιάζ, παρά τις αντιδράσεις της οικογένειάς του, αφού από την παιδική του ηλικία τον συνάρπαζαν οι ταινίες του Hollywood. Παρά την απειρία του, το 1960 ζήτησε δουλειά από την Elizabeth Arden σε ένα υποκατάστημα στη Ρώμη, η οποία εν τέλει του έδωσε την ευκαιρία.

Στην αρχή, ο ίδιος είχε την επιμέλεια των επιδείξεων μόδας, όμως όταν το ταλέντο του και τα δραματικά του λουκ τράβηξαν τα βλέμματα, η εταιρεία τον εγκατέστησε στο Red Door Salon στη Νέα Υόρκη, όπου έμεινε εκεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής μέχρι το 1979. Από τα χέρια του είχαν περάσει δεκάδες διάσημες γυναίκες όπως η δούκισσα του Windsor, η Sophia Loren, η Μαρία Κάλλας και η Jackie Kennedy. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν την τεχνική με το ξάνοιγμα των φρυδιών, που για πρώτη φορά το δοκίμασε στη Sophia Loren.

Η Elizabeth Arden τον αποκαλούσε Πικάσο του μακιγιάζ ματιών, αφού ο ίδιος δημιουργούσε σχέδια που μιμούνταν εκείνα μιας ζέβρας, πρόσθετε φτερά και μαύρη δαντέλα, αλλά πούλιες και αστραφτερούς λίθους. Επόμενο, λοιπόν, ήταν τα σχέδιά του και οι ιδέες του να θεωρούνται αρκετά πρωτοποριακές στον χώρο της μόδας, με το Harper's Bazaar και άλλα περιοδικά μόδας να επιθυμούν τη φαντασιακή του ματιά στις σελίδες τους.

Και ενώ στο πλαίσιο μόδας άφηνε τη φαντασία του αχαλίνωτη, στα μακιγιάζ των πελατισσών του χρησιμοποιούσε πιο ήπιες τεχνικές. Η φιλοσοφία του ήταν πως "κάθε γυναίκα είναι μοναδική, ξεχωριστά όμορφη. Δεν πιστεύω πως μία όμορφη γυναίκα είναι μία γυναίκα με ένα τέλειο πρόσωπο. Κάθε πρόσωπο έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τα οποία κάποιες γυναίκες βλέπουν ως μειονεκτήματα, όμως στην πραγματικότητα κάνουν το πρόσωπο ενδιαφέρον".

Το 1965 ο Manzoni είχε κερδίσει το βραβείο Coty, ενώ το 1978 είχε εκδώσει το βιβλίο του "Instant Beauty: The Complete Way to Perfect Makeup”, όπου αποκάλυπτε όλα του τα μυστικά, του οποίου την εισαγωγή είχε γράψει η θρυλική Diana Vreeland. Έναν χρόνο αργότερα, αποφάσισε να φύγει από την Elizabeth Arden, δουλεύοντας με ιδιωτικούς πελάτες στο στούντιό του, ενώ είχε διατελέσει και καλλιτεχνικός διευθυντής στην La Prairie.